Chayanne reaparece con cambios en su rostro y causa polémica en redes: sus fans lo defienden

Chayanne es uno de los cantantes latinos más populares; incluso muchos lo llaman “papá” porque es el amor platónico de sus mamás, y otros hacen increíbles covers de sus canciones más famosas.

Por esta razón, el protagonista de la telenovela ‘Volver a empezar’ (la cual puedes ver gratis en ViX) es muy seguido en sus redes sociales, lugar donde sus más recientes fotografías y videos han desatado una gran polémica por su apariencia, ya que más de una persona lo ha acusado de recurrir al bótox o alguna intervención quirúrgica.

Por ejemplo, en el video promocional de Instagram para la canción ‘Te amo y punto’, publicado el 21 de junio de 2022, varios internautas comentaron que el rostro del intérprete de ‘Un siglo sin ti’ (2003) lucía “extraño”. A continuación la publicación:

Fans de Chayanne lo defienden de las críticas por la apariencia de su rostro

De inmediato, la sección de comentarios del video se convirtió en la antesala de un gran debate entre sus fanáticos, pues hubo quienes reprocharon al artista que “echó a perder su rostro”:



Incluso algunas personas se mostraron decepcionadas ante la idea de que su ídolo no “envejeciera con dignidad” al no aceptar su edad:



Y otros optaron por defender a Chayanne de las críticas; pues aunque el cantante no se ha pronunciado sobre la reciente polémica, varios internautas creen que está en todo su derecho de hacer con su cuerpo lo que él quiera:

Chayanne ya había sido acusado de usar bótox y así contestó a la polémica en el pasado

Curiosamente, no es la primera vez que Chayanne enfrenta una polémica sobre procedimientos estéticos, pues en 2019 habló de ello en una entrevista para 'People':

“Yo soy feliz y no tengo complejos. Dicen que un caballero no tiene memoria y que no se debe preguntar la edad. Pero yo no tengo ningún problema con que me pregunten. Desde siempre he creído en cuidarme, en hacer ejercicio diariamente, en comer sano, pero sin tener que privarme de lo que me gusta. Solo creo que todo se debe hacer con medida”.

Sin importar las críticas, miles de admiradores de Elmer Figueroa Arce, nombre real del cantante, continúan apoyándolo incondicionalmente en la sección de comentarios de sus redes sociales:

“Chayanne eres hermoso de cualquier manera”, “Yo digo que se ve mejor ahora, se ve muy natural. Todo bien solo que no caiga en los excesos”, “Eres divino, yo te amo como sea”, “Si yo te empecé a amar por tu talento y buena vibra, el cambio de su apariencia no me importa porque la esencia se queda” o “Chayanne, tú triunfando como siempre, que no te importen las críticas de los demás”.