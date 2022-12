Video de árbol moviéndose extrañamente enloquece a Internet y desata las teorías más extrañas

El usuario de redes sociales Thewani Dewni filmó un árbol “bailarín” en Sumatra, Indonesia, en octubre de 2022. De inmediato el peculiar video fue distribuido por varias cuentas a través de diversas plataformas debido al peculiar movimiento que tuvo el follaje en contacto con el fuerte viento.

Pero así como pasó con el extraño suceso de las ovejas caminando en círculos por días o los perritos que causan terror por sus comportamientos, los internautas no dejaron pasar la oportunidad para crear curiosas teorías conspirativas sobre el video viral.

Así reaccionaron los internautas al árbol que se mueve de forma extraña

Debido a los monzones en Asia, un viento producido en la zona de Convergencia Intertropical por el cambio estacional, Indonesia es azotada por fuertes vientos como se muestra en el video viral.

Claro que los monzones tienen un papel importante en la regulación del clima global, ya que cuando ocurren fuertes precipitaciones en una región, en la opuesta, las lluvias desaparecen. De hecho, las variaciones estacionales del viento son las que provocan un cambio en los patrones de precipitación y temperatura.

Curiosamente, el movimiento del follaje del árbol por el viento resultó tan extraño para los internautas que en lugar de culpar a los monzones culparon a fantasmas, gigantes y demás criaturas mitológicas.

“Es como ver a un gigante bailando, tal vez solo estaba dormido y el fuerte viento lo despertó”, “Yo tengo la teoría de que la naturaleza tiene vida propia, los árboles son gigantes que evitan moverse para no espantar a los humanos y de vez en cuando se les envía viento para que no finjan y se muevan a sus anchas”, “Tal vez solo es un ser la naturaleza disfrazado de árbol, como un troll o algo parecido”, “Nos han hecho creer que los espíritus del bosque o selva son ficción, pero son tan reales y tan tangibles”, “El video se ve impresionante, pero igual y es un fantasma y no un ser elemental. Recuerden que antes colgaban masivamente personas en los árboles, almas en pena que nos recuerdan que siguen aquí”.

Igualmente, hubo personas que señalaron un supuesto montaje en el video viral del árbol, porque pensaron que sus movimientos lucían muy “computarizados” o les causó sospecha que los árboles de atrás no se movieran con la misma intensidad.

“Está editado porque los árboles más delgados de atrás no se mueven tanto como ese”, “Se ve lindo, más no real. Sus movimientos se ven muy computarizados a simple vista” o “Creo que es un montaje, todo se ve muy bien armado para la cámara”.



¿Tú qué opinas sobre el video del árbol: fue montaje o es real? ¿Estás de acuerdo con las teorías de los internautas? Cuéntanos en los comentarios.