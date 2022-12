Joven llega a su graduación en caballo y se hace viral: lo llevó a la escuela todos los días

Asistir a la escuela es una actividad que miles deben hacer a diario, y aunque para algunos el recorrido sea sencillo, para otros no tanto, debido a que necesitan un medio de transporte para llegar a tiempo.

Al igual que el niño que asiste a la escuela montado en su llama , un estudiante causó impacto en redes sociales por haber arribado a su ceremonia de graduación acompañado de su caballo, conoce su historia.

Imer, el joven que se hizo viral por asistir a graduación con su caballo

Se trata de Imer Baldovino Queveda, un joven de 17 años originario de Colombia, que no dudó en hacer una entrada magistral a este evento, el cual conmemoró el término de sus estudios de bachillerato en la Institución Educativa San José de Majagual.

El estudiante que llevaba birrete y toga, se paseó arriba de su caballo llamado Tormento, y los asistentes recibieron a ambos con aplausos y porras.

Su recorrido a caballo se registró el pasado 11 de diciembre y, además, se tornó viral gracias a una serie de videos compartidos en diversas redes sociales como TikTok y Twitter.



Aunque se podría pensar que Imer llevó a Tormento para lucirse, la realidad es que tuvo una razón muy especial para hacerlo. En una entrevista para el medio local 'El Tiempo', el joven graduado explicó que dicho animal lo acompañó en su importante día debido a que sin su ayuda, él no hubiera podido terminar sus estudios.

Imer explicó por qué el caballo Tormento lo acompañó a su graduación

El colombiano, quien ya es una estrella local en su comunidad, confesó que su amigo lo transportó hasta su escuela por más de un año atravesando caminos llenos de agua y barro, lo cuales fueron provocados por el desborde del río Cauca.

Imer recorría una hora a caballo cinco días a las semana desde la vereda conocida como 'El Ciego' hasta su colegio, donde en ocasiones llegaba tarde por la complicación de recorrer el camino.

"Desde las 7 de la mañana comenzaban las clases, y en ocasiones llegaba tarde, porque me tocaba recorrer una hora en el caballo, hasta la una de la tarde que regresaba a la pequeña finca donde vivo. Perdía clases y los profesores me regañaban. Si salía muy oscuro no desayunaba y mejor esperaba a que mi mamá me diera algo de comer", fue parte de su discurso.



Tras concluir sus estudios y al saber cuándo sería la ceremonia para recibir el diploma, él habló con sus maestros para que le otorgaran el permiso de asistir junto a Tormento, petición a la cual accedieron.

Los videos de Imer y Tormento en la graduación se esparcieron por las redes

Gracias a ello, Imer pudo cabalgar con alegría y mostrar su reconocimiento a todos, llevándose el momento más importante de la noche, pues resultó ser una sorpresa que conmovió al público, al igual que la abuelita que recuperó a su perrito tras 7 meses de estar perdido.

Resaltó que, a pesar de que no es dueño de Tormento, lo quiere mucho pues le pertenece a un hombre dueño de una finca donde trabajaba.

"Le dije a la profesora que quería ir en mi caballo porque es mi amigo fiel, me acompañó todos los días en esos recorridos con inundaciones y ahora tenía también el derecho de ir a mi graduación", fue su opinión dentro de la entrevista.



Por último, Imer confesó que le gustaría estudiar ingeniería agropecuaria, pero al no tener dinero para ingresar a la universidad está buscando ayuda.

"Todo se puede con esfuerzo, todo sacrificio tiene su recompensa, no hay excusa para estudiar, pero ahora le pido al Gobierno que me ayude porque no tengo dinero para iniciar una carrera profesional”, es lo que expresó.



¿Qué piensas acerca de la entrada que hizo Imer en su graduación? No te olvides de decirnos tu opinión en los comentarios.