Presentan a "bebés voladores "en festival escolar y desatan ternura en TikTok con sus atuendos

Video de TikTok muestra a "bebés voladores": recrearon una antigua danza mexicana

Isaac Briones compartió desde su cuenta de TikTok (@isaacbriones93) la presentación de su pequeña hija, la cual se hizo viral al ser vestida con un traje típico mexicano y representar una las tradiciones más reconocidas de México: la danza aérea de los voladores de Papantla.

Junto con otros 4 bebitos, uno hasta arriba y el resto en cada uno de los ejes cardinales, la pequeña de Isaac se ve en el escenario, con un arnés puesto y girando alrededor de un colorido tubo, de donde se desprenden listones en la madera que sostiene a cada uno de los niños.

Al fondo se alcanza a ver en una pantalla, la imagen real de los voladores de Papantla, a los que los chiquitos buscaban representar.



El evento se llevó a cabo en el CENDI (Servicio de estancia infantil de la Cámara de Diputados) CONAGUA de la Ciudad de México, según se lee en la publicación. En este lugar, proporcionan alimentación y atención a los niños que tienen desde 45 días hasta 6 años de edad, algo equivalente a un kinder con guardería.

Los padres de familia que asistieron al espectáculo aplaudieron a los infantes, quienes derramaban ternura “volando” en sus arneses al ritmo de un sonido que los transportaba a tiempos prehispánicos.

El video se hizo viral, enterneciendo a los usuarios de TikTok, quienes ya le dieron 3.1 millones de vistas, más de 615,500 corazones y más de 5 mil comentarios, entre los que se lee:

"Este video no es muy anticonceptivo que digamos", "En la vida soy el que va dormido", "Qué padreee!! Soy maestra y nunca se me hubiera ocurrido, les quedó genial", "Qué agusticidad de la que está arriba", "esto es lo que se debe ver en un festival que los niños conozcan las regiones con sus cosas típicas, bailes, tradiciones, alimentos etc", "Qué hermoso", "Es lo más lindo que vi", "Ay no! me muero de amor!!!!!", "No puedo con tanta ternura. Amoooo", "Eso sí es tener vocación y ganas de lucirse", "qué idea tan genial", "qué bien que refuercen la cultura".



En la cuenta del padre de la pequeña también se compartieron los videos de cómo fueron los ensayos con la maestra y cómo terminó el evento, con las mamás de los niños subiendo al escenario por ellos, vestidas de blanco y negro, con un tocado muy mexicano y una banda de color en la cintura.

¿Cuál es el origen de los voladores de Papantla?

Según la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, los voladores de Papantla realizan una ceremonia ritual prehispánica, originaria de Veracruz, que consiste en el "vuelo" de cuatro personas que se lanzan al vacío desde un alto mástil, sujetos con cuerdas.

También conocidos como “hombres pájaro”, ellos descienden hasta el suelo girando en círculos cada vez más amplios, acompañando el rito con sus músicas tradicionales. La ceremonia se realiza cientos de veces a lo largo del año en diversas regiones de México y en el extranjero, simbolizando pedidos a los dioses para obtener buenas cosechas y buena salud para la comunidad.

Esta actividad cultural es considerada de gran importancia y significación, por lo que fue incluida en la Lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

No cabe duda que este tipo de videos nos hace resaltar nuestra cultura y nacionalismo, además de que resalta el por qué muchos internautas se han hecho adictos a ver videos de bebés haciendo diferentes cosas o con disfraces distintos y es que son realmente una lindura.