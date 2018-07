Cuentas claras: así se dividiría la fortuna de Kim Kardashian y Kanye West en caso de un divorcio

Como la marea que viene y se va, los rumores de separación entre Kim Kardashian y Kanye West vuelven a ocupar portadas. Desde la revista Life & Style hasta In Touch , la prensa de corazón reseña con insistencia que la pareja atraviesa por una grave crisis debido a los continuos exabruptos del rapero, quien no sabe medir sus palabras. Tampoco ayuda su comportamiento errático . Los allegados a la pareja aseguran que Kim está cansada de tanto lío y que quiere regresar a su “antigua vida”.

El propio Kanye reconoció en una entrevista reciente con el diario The New York Times que temió que su esposa lo dejara tras su polémico comentario sobre la esclavitud, cuando el músico argumentó en otra entrevista con TMZ que la esclavitud le parecía una elección.

Las capitulaciones matrimoniales

El dinero que Kim genere a través de sus negocios, no se dividiría. Los ingresos de ‘ Keeping Up With the Kardashians', sus líneas de productos (ropa, maquillaje y perfume) y sus apariciones promocionales, según las capitulaciones (acuerdos matrimoniales), se considerarán como una ganancia separada y única.