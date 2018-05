Así le callaron la boca a Kanye West (durísimo) tras decir que 400 años de esclavitud fueron "por elección"

“De hecho creo que tú no estás pensando (…) Realmente creo que lo que estás diciendo es el resultado de la ausencia de pensamiento. Kanye, eres libre de tener tu propia opinión y de pensar lo que tú quieras, pero hay hechos reales y un mundo real, y consecuencias de por vida detrás de todo lo que acabas de decir.

“Y mientras tú haces música y eres un artista y vives la vida que has ganado siendo un genio, el resto de nosotros en la sociedad tenemos que lidiar con estas amenazas en nuestras vidas. Tenemos que lidiar con la marginación que proviene de los 400 años de esclavitud que dijiste que para nuestra gente había sido una elección”.



El periodista continuó: “Hermano, francamente estoy decepcionado y me siento muy herido por lo que dijiste y porque te has convertido en alguien que para mí ya no es auténtico. Tienes qué ser responsable hombre”.