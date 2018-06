Claudia Galván muestra el arma con la que piensa “proteger a su familia”

Claudia aprovechó la oportunidad para agradecer a sus casi 2,000 seguidores en Instagram y a las poco más de 1,300 personas que se suscribieron a su canal de YouTube por apoyarla y seguirla: “ No presumo de ningún talento y la gente todavía me quiere, gracias chicos. Gracias, gracias, gracias”, ya que se ha hecho famosa tras ventilar sus diferencias con Lorenzo Méndez, como no pagar la manutención a sus hijas y acusarlo de violencia domestica.