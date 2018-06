Antes de romper su compromiso con Lorenzo Méndez, Chiquis Rivera se desahogó con otro

Si la cantante y empresaria Chiquis Rivera y el intérprete Lorenzo Méndez no están casados , es porque ella se dio cuenta de que la relación, tal como estaba, no sería capaz de sobrevivir al matrimonio. Y este fin de semana trascendió que aunque el consumo de alcohol por parte del vocalista de La Original Banda El Limón sí genera fricción, hay otros asuntos que ambos tienen que resolver si es que realmente quieren unirse, como marido y esposa, hasta que la muerte los separe.

Chiquis Rivera fue quien a través del programa 'The Riveras' compartió este domingo una de sus sesiones íntimas de terapia con el Dr. Rod Pezeshki, con el que se pudo desahogar y quien la ayudó a poner en perspectiva lo que estaba ocurriendo en su vida y evaluar de qué forma podía mejorar, librándose de enconos en nombre del amor. Su mayor preocupación era saber que los dos no estaban "en la misma página o en la misma frecuencia".

La artista de 32 años aseguró que se llevaba muy bien con su pareja, pero en ese momento, que ya que estaban comprometidos en matrimonio, le quedaba claro que para agradarle, ella dejaba de ser fiel a sus sentimientos, a sí misma. "Desde que comencé a salir con Lorenzo (Méndez), siento que comencé a tomar más (alcohol). Antes de salir con él, yo no estaba tomando nada. Y no es que lo culpe, pero siento que necesito tener más fuerza de voluntad, de decir que no... pero no quiero que él piense 'ah, que aburrida'", confesó la hija mayor de la fallecida Jenni Rivera al Dr. Pezeshki.