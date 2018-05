Chiquis Rivera guarda silencio mientras Lorenzo Méndez y su ex se sacan más trapos sucios

Con un 'party' en Twitter, la cantante y empresaria Chiquis Rivera compartió este jueves con sus fans, ignorando por completo las preguntas sobre Lorenzo Méndez y su ex, Claudia Galván, quienes en las pasadas horas reactivaron públicamente su guerra de señalamientos, sacando a relucir traiciones y hasta sospechas de que el artista portaría una enfermedad de transmisión sexual.

"Ellos no salieron de tu vida, yo los moví. Dios", fue uno de los pocos mensajes que Chiquis Rivera colgó este jueves en Instagram, huyéndole cual diablo a la cruz a la discusión entre el hombre con el que alguna vez pensó que se casaría y su exesposa. Ya lo había advertido anteriormente, que su "muchacho", como se refiere en ocasiones a Lorenzo Méndez, tenía que resolver unos asuntos antes de que ellos puedan construir un futuro juntos.

Y bien que tiene cosas por resolver el vocalista de La Original Banda El Limón, pues este miércoles, luego de que Claudia Galván concediera una entrevista exclusiva a Primer Impacto, en la que se disculpó con el hombre, éste agarró su perfil de Instagram y arremetió contra la madre de su hija Victoria.

Le imputó haberle sido infiel, quedar embarazada de un hombre que conoció por Instagram y aseguró que ella estuvo dispuesta a cederle la custodia total de la pequeña Victoria, lo que más tarde en la noche, a través de su perfil en Instagram, ella negó.

¿Cómo llegaron a publicar todo eso? Al parecer, la gota que derramó la copa fueron las declaraciones de Galván en Primer Impacto. Aunque el 19 de abril, Chiquis Rivera le envió una orden de cese y desista, en la cual su abogada le solicitaba que se inhibiera de mencionar a la hija mayor de Jenni Rivera o escribir sobre ella en las redes sociales, en la entrevista la ex de Lorenzo Méndez volvió a mencionar a la intérprete de 'Quisieran tener mi lugar'.

Claudia Galván recalcó que Chiquis Rivera no la ha demandado, sino que le envió "un papel que te dice 'ya para de hablar de mi'". Añadió que como la artista se encargó de propagar por todas las redes sociales todos sus datos importantes, como su nombre y la dirección de la casa en la vive con sus hijos, ella también le envió una orden de cese y desista "porque se me hizo muy injusto (...) ¿Yo no puedo hablar de ti, pero tú sí puedes hablar de mi?".

Aprovechó además para aclarar que ella no le dijo a tercera personas que Chiquis Rivera estaba enferma. Dijo que sí recibió un mensaje de texto, por parte de la cantante, en el cual le decía "que fuera al doctor y me checara. Entonces no sé si estaba tratando de decir que Lorenzo tiene algo", refiriéndose a una enfermedad de transmisión sexual.

Le restó importancia al hecho de que Lorenzo Méndez le entregara un anillo de compromiso a Chiquis y recordó que ella siempre había hablado bien de la hija de Jenni Rivera: "Hasta le he dicho que es mucha mujer para la persona con la que está".

No obstante, al justificar su pelea con su exmarido, Claudia Galván aseguró que no quisiera que su hija Victoria tuviera que relacionarse con los Rivera porque "en esa familia hay mucho drama". Alegó que personas le han escrito advirtiéndole que cuide a su hija y no deje que se vaya con Chiquis, lo que la ha hecho considerar renunciar a la manutención. "Por la estabilidad mental y emocional de mi niña, prefiero no agarrar ni un 'penny' (centavo), con tal de que no se vaya a meter e involucrar con esa familia", declaró.

En cuanto a Lorenzo Méndez, Claudia Galván insistió que lo quiere "como amigo. (Con el problema de la manutención) ahora estamos en muy malos términos, pero él sabe que hemos sido muy buenos amigos". Justificó la publicación del video íntimo del vocalista de La Original Banda El Limón explicando que cuando se lo hicieron llegar, una persona anónima, ella estaba muy enojada porque además de supuestas burlas por parte de su exmarido, acababa de recibir un extenso correo electrónico por parte de Chiquis, en el que entre muchas otras cosas, la amenazaba con que "me iba a quitar los 1,000 de mi hija".

Se disculpó y admitió que no había sido la persona "más madura. Puse unas cosas muy fuertes en las redes sociales y me disculpo (...) Yo, como dama, no debí haber hecho eso".

Un perdón al que Lorenzo Méndez no le hizo caso, pues a las 7:00 de la noche del miércoles (ET), se sentó a responder preguntas a través de Instagram. Ahí expuso que la verdadera causa de su divorcio había sido que Claudia Galván lo engañó y recalcó que serán los tribunales los que decidirán si le aumentan o no la pensión que mensualmente le paga a su hija Victoria.

Expuso, además, que él también le envió una orden de cese y desista a su exesposa, sobre todo tras la porno venganza que ejecutó al propagar en redes sociales un video que lo mostraba desnudo, en suspuestos amoríos con otra mujer. Lorenzo Méndez confesó que esta situación lo ha afectado en su trabajo y aunque no fue muy explícito, también dejó saber que su relación con Chiquis Rivera no está al 100 por ciento.