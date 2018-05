Por esta razón Claudia Galván debutó como 'stripper' al divorciarse de Lorenzo Méndez

Claudia Galván se ha dado a conocer en los pasados meses por su tormentosa relación con Lorenzo Méndez, vocalista de La Original Banda El Limón y exprometido de la cantante Chiquis Rivera, pero la madre de tres lleva tiempo fortaleciendo su carrera como 'stripper', la que le ha permitido mantener a sus hijos, comprar autos, una casa y próximamente, abrir una boutique.

"No me voy a agachar la cara con ese trabajo que es digno", expresó Galván el pasado lunes en entrevista con el programa 'Buenos días familia', que emite la cadena Estrella TV. Reiteró que nunca ocultó a qué se dedicaba, pero sí le molestó que "la persona menos indicada", refiriéndose a su exmarido Lorenzo Méndez, hiciera comentarios sobre su profesión, sobre todo en estos momentos en que están peleando en corte por la manutención. " Un caballero no habla de la exesposa aunque fuera lo peor".

Según Galván, cuando se divorció de Lorenzo Méndez, hace tres años, "trabajaba en Verizon Wireless, que era un trabajo digno, como dicen aquí. No podía (no le alcanzaba) con todas las facturas. A veces no tenía ni para la gasolina". Su situación era agobiante, pues solo recibía 1,000 dólares mensuales y, en ocasiones, con retraso, por parte del cantante, padre de su segunda hija, Victoria, quien no tiene siquiera seguro médico.

"Ya ahorita, en este momento, gracias a mi trabajo de 'stripper', no tengo tantos problemas económicos", aseguró. En cuanto su pleito con Lorenzo Méndez, insistió en que lo único que pide es lo que por ley le corresponde, que es el 20 por ciento de sus ingresos mensuales, una cifra que ella estima en 1,700 dólares mensuales.

"Me da una migaja comparado con lo que él gana", apuntó Claudia Galván al tiempo que explicó por qué Chiquis Rivera quedó embarrada en esta disputa. Su error, según la ex de Lorenzo Méndez, fue opinar sobre el caso. "Ella llegó dos años después. Ella no debería de haber opinado absolutamente nada", sentenció.

A pesar de que en abril, recibió una orden de cese y desista por parte de la abogada de Chiquis Rivera, en donde claramente se le advertía que no podía mencionar el nombre de la hija mayor de Jenni Rivera ni en entrevistas ni en sus redes sociales, Claudia Galván no se inhibió.

Alegó que hace dos semanas, a "alguien no le gustó que yo andaba contenta" y le envió mensajes directos, amenazando de muerte a sus dos hijas, Kaitlyn y Victoria. Aunque presentó una denuncia y las autoridades están investigando el incidente, Galván implicó que Chiquis Rivera estaba vinculada con el asunto. "Yo creo que Chiquis tiene unas fuertes fans, entonces yo digo que una de ellas tuvo el atrevimiento de asustarme por las redes sociales", declaró.