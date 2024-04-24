Los mutantes de X-Men que aparecerán en 'Deadpool 3': los fans están más que emocionados

Video 'Deadpool y Wolverine', el tráiler explicado: ella es Cassandra Nova, la villana de la película

Aunque el tráiler de 'Deadpool y Wolverine' se volvió tendencia en días pasados, hay una gran novedad más: el adelanto de la película confirma la inclusión de varios personajes icónicos de X-Men que hemos visto anteriormente. Conoce cuáles son.

Mutantes que aparecerán en 'Deadpool y Wolverine'

Lady Deathstrike

Este personaje hizo su debut en 'X-Men 2' siendo una aliada del general William Stryker, quien busca la eliminación de la raza mutante y fue el responsable de cubrir con adamantium el cuerpo de Logan.

Ella se dedica a pelear contra los superhéroes y se le conoce como la contraparte femenina de Wolverine, ya que posee garras muy parecidas a las del amigo del Profesor X. De acuerdo al avance de 'Deadpool 3', Lady Deathstrike permanecerá en el bando de Cassandra Nova y el portal IMDb confirmó que será interpretada nuevamente por la actriz Kelly Hu, quien se volvió una villana de Marvel hace 21 años.

20th Century Studios

Pyro

Al igual que el caso anterior, Pyro, el mutante capaz de manipular las llamas y darles la forma deseada, así como aumentar o disminuir su intensidad, fue presentado en 'X-Men 2' como un villano que se une a Magneto. En el tráiler de Deadpool, sorprendentemente, se le puede ver por algunos segundos portando lo que parece ser un traje postapocalíptico.

Gracias a su historial, se rumorea que también apoyará a Cassandra Nova en la eliminación de los protagonistas, lo que significaría muchos problemas para ellos debido a que enfrentarían a mutantes distinguidos.

El actor Aaron Stanford interpretó a este mutante en la segunda y tercera parte de las cintas de acción en vivo de X-Men cuando tenía entre 25 y 30 años. Ahora, volverá a usar su traje a los 47 años de edad.

20th Century Studios

Azazel

La película 'X-Men: Primera generación' del 2011 introdujo mutantes que nunca antes habían aparecido en el cine, y Azazel fue uno de ellos.

Él formó parte del Club de Fuego Infernal de Sebastian Shaw, junto a Emma Frost y Riptide, con la intención de desatar la Tercera Guerra Mundial. Azazel posee la habilidad de teletransportarse a cualquier lugar a su antojo.

Aunque en la trama de las películas se insinuó que había fallecido de manera desconocida, 'Deadpool y Wolverine' representa una nueva oportunidad para que Azazel demuestre la máxima capacidad de sus poderes.

20th Century Studios

Toad

En el año 2000, Toad fue introducido en la película 'X-Men' como un ferviente seguidor de Magneto. Aunque hasta ahora solo ha tenido unas pocas apariciones pequeñas y terminó muerto a manos de Tormenta, se espera que tenga más relevancia.

Una noticia que alegró a los fans es que Toad será interpretado por el actor Ray Park, quien hace 20 años obtuvo dicho papel. Como dato curioso, es reconocido por haber interpretado a Darth Maul en 'Star Wars: Episodio 1 - La amenaza fantasma'.

20th Century Studios

Coloso

La presencia de Coloso dentro de las películas de 'Deadpool' nunca falta, y en esta tercera entrega no será la excepción. El mutante se encargó de detener los asesinatos de Wade en la primera película y ha intentado integrar al superhéroe sarcástico a los X-Men sin éxito.

Sin duda, se convirtió en un aliado extremadamente fuerte para Deadpool y en alguien a quien, si bien al principio lo veía como un cierto enemigo por interponerse en sus planes, hoy considera su gran amigo.

Marvel Studios

Sabretooth

Uno de los mutantes villanos que aparecieron en la película 'X-Men' fue Sabretooth, quien intentó secuestrar a Rogue bajo las órdenes de Magneto, pero fue enfrentado por Logan, quien logró impedirlo.

A diferencia de los casos anteriores mencionados, la aparición de Sabretooth no está confirmada al cien por ciento. A pesar de que surgió el rumor de que Tyler Mane, el actor que lo interpretó, fue visto en las grabaciones de 'Deadpool y Wolverine', su nombre no aparece en la ficha de IMDb de la próxima película.

20th Century Studios