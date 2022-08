¿Recuerdas al niño de 'Willy Wonka y la fábrica de chocolate'? Tiene 64 años y a esto se dedica

'Charlie y la fábrica de chocolate' fue una cinta que se estrenó hace 17 años ; sin embargo, esta no es la única historia que ha contado la vida del chocolatero Willy Wonka y el pequeño Charlie.

En 1971, es decir hace 51 años, Hollywood decidió adaptar el libro homónimo de Roald Dahl con la cinta 'Willy Wonka y la fábrica de chocolate'.

Peter Ostum, el actor que le dio vida a Charlie en 'Willy Wonka y la fábrica de chocolate'

La cinta contó la historia de Charlie Bucket, un niño pobre que obtiene la oportunidad de visitar la fábrica de Willy Wonka tras encontrar un boleto dorado. Al final, y tras pasar por todas las pruebas impuestas, el joven termina siendo el heredero del chocolatero debido a su buen corazón

El actor que encarnó a Charlie fue Peter Ostrum, un niño que a sus 14 años de edad y sin experiencia profesional en la actuación, obtuvo su primer protagónico.

Su trabajo fue aplaudido por la crítica y si bien se esperaba que continuara creciendo como actor, la realidad fue muy diferente y por un tiempo desapareció del ojo público.

Ostrum, nacido en Dallas, Texas el 1 de noviembre de 1957, se interesó en la actuación a corta edad y eso lo impulsó a participar en teatros infantiles locales.



Tras ser elegido como Charlie Bucket, él viajó a Munich, Alemania, para realizar la película infantil, pero al terminarla, optó por no seguir dentro del medio. Incluso por un tiempo, odió ser recordado por este filme, aunque ahora lo recuerda con cariño.

¿Por qué Peter Ostrum dejó la actuación?

“Durante mucho tiempo odié hablar de la película. Cuando alguien lo mencionó, quise cambiar el tema. No quería ser conocido como el ex niño actor. Ahora, como he estado fuera de la industria durante tanto tiempo y he crecido, veo toda la experiencia con buenos recuerdos y la veo como una parte maravillosa de mi vida. Es divertido reflexionar ahora con la madurez que no tuve en un momento cuando era más joven", fue lo que declaró al portal Showbiz Cheat Sheet en julio de 2022.



Ostrum tuvo un conflicto tan fuerte con su pasado que, de hecho, le ocultó a su ahora esposa por varios años que el había sido una estrella de Hollywood y solo se lo mencionó cuando estaba a punto de conocer a su madre .

Su decisión terminó siendo tan firme que Ostrum rechazó un contrato para filmar tres cintas tan pronto terminó con Willy Wonka, pues el solo deseaba "convertirse en un niño más".

¿A qué se dedica hoy en día el ex actor Peter Ostrum?

Al dejar su breve carrera y fama como actor, años después decidió estudiar para ser veterinario y especializarse en el tratamiento de caballos y otros animales grandes en el norte del estado de Nueva York, Estados Unidos. Actualmente tiene 64 años de edad.

"Se abrieron otras puertas y acabé en un campo con el que estoy muy contento. Trabajo con ganado lechero. Llevo 36 años ejerciendo", fue lo que comentó en una entrevista con 'Viceland' el pasado mes de julio.



Peter Ostrum hizo las paces con su pasado como niño actor e incluso, en diversas entrevistas, ha mostrado con orgullo algunas fotografías y recuerdos que tiene de sus días de grabación en 'Willy Wonka y la fábrica de chocolate', como el ticket dorado que tuvo en sus manos y la tlaqueta que usaba producción para indicar que se comenzaba a rodar una escena.

Ostrum ha participado en reuniones con parte del elenco de la cinta que lo llevó a la fama y también, en algunas firmas de autógrafos para fans, pues aunque esa parte de su vida como actor terminó sabe que muchas personas aún le tienen cariño al filme que se volvió un clásico familiar.