Tiktoker descubre una broma "secreta" de 'Mean Girls' que podría cambiar la trama de la cinta

Hace 19 años se estrenó 'Mean Girls' la cinta que marcó un antes y después en el género 'chick flick'. Dentro de la historia que se centra en Cady Heron, también se conocen a otros dos personajes: Regina George y Janice Ian.

De acuerdo a la trama ambas fueron amigas antes de la preparatoria, pero Regina decide cortar ese lazo tras enterarse supuestamente que Janice es "lesbiana" y para hacerle la vida imposible, esparció el rumor por toda la escuela.

Mujer explica cómo una broma dentro de 'Mean Girls' cambia la trama de la cinta

Sin embargo, una TikToker llamada Sabrina Alease señaló que puede haber un gran malentendido detrás de eso, el cual explotó la mente de varios fans de la película.

De acuerdo a su postura existe una broma escondida en la trama, la cual se liga con dos momentos importantes, la explicación de Regina sobre su ex relación con Janice y el baile de graduación.

"Me ha llamado la atención que la mayoría de la gente no conoce el chiste más icónico de Mean Girls.Si recuerdan al final de la película, Kevin comienza a coquetear con Janis y le pregunta '¿Eres puertorriqueña?' Ella dice 'No, soy libanesa'. Antes en la película, cuando Regina estaba hablando con Cady, ella dijo de que no quiere salir con Janis porque cree que es lesbiana. Toda la premisa de la película se basaba en el hecho de que Regina no entendía la diferencia entre 'libanesa' y 'lesbiana'".



En otras palabras esto quiere decir que Regina esparció el rumor por el simple hecho de no saber diferenciar entre lebanese y lesbian, asumiendo que estaba hablando de su orientación sexual, más no de las raíces familiares.

Así reaccionaron los usuarios ante el TikTok de 'Mean Girls'

Su clip viral de TikTok consiguió más de 5 millones de reproducciones y los fans de 'Mean Girls' comentaron quedar sin habla por su explicación, ya que cambia el drama entre ambos personajes.

"No lo había pensado, pero me encanta este chiste porque creo que no muestra lo mala que era Regina, sino lo ignorante que era", "Tantas veces que vi la película y nunca lo vi", "¿Cómo no lo note? es mi película favorita y siento que fallé", "No es broma, soy libanesa y cuando se lo contaba a la gente pensaban que era lesbiana", "Más de una década sin saber esto, me siento triste", "Todo tiene sentido ahora" y "Mi mente no puede con tanta información, estoy en shock", es la manera en que se expresaron.



De hecho, esta no es la primera vez que sucede algo así, pues otros internautas apuntaron que en un capítulo de 'Glee', Brittany le regala a Santana una playera con la palabra lebanese cuando en realidad quería decir lesbian, pero lo había confundido.

Ante esto se plantea la situación de que Regina y Janice pudieron continuar siendo amigas si la joven rubia hubiera interpretado todo de manera correcta e incluso que la historia de 'Mean Girls' no hubiera ocurrido, pues no habría un problema entre ambas.



¿Tú que piensas acerca de esta postura que modifica la trama de 'Mean Girls'? Dinos en los comentarios.

Podrías pasar a ver también: