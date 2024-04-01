¿‘Un deseo irlandés’ te dejó con ganas de más? Películas similares a la de Lindsay Lohan

Video 'Un deseo irlandés': referencias reales en la película romántica de Linsday Lohan

'Irish Wish' cuenta la historia de Maddie (Lindsay Lohan), una joven editora que viaja a Irlanda para la boda de su mejor amiga con el hombre que ella ama en secreto. Desesperada, pide un deseo en una piedra mágica y al día siguiente se despierta como la futura esposa.

Tras ver su sueño hecho realidad, Maddie debe navegar por las consecuencias de su deseo, fingiendo ser la prometida mientras descubre sus verdaderos sentimientos por el hombre de sus sueños.

PUBLICIDAD

La película explora la amistad, el amor propio, la posibilidad de jugar con el destino y importancia de seguir tu corazón, temas que tiene en común con las siguientes películas.

'Un deseo irlandés' Imagen Netflix

Películas parecidas a 'Un deseo irlandés' para ver después de la de Lindsay Lohan

‘Año Bisiesto’ (‘Leap Year’)

Anna Brady, interpretada por Amy Adams, decide seguir a su novio a Dublín para proponerle matrimonio en el día bisiesto. Sin embargo, su viaje se complica debido a las inclemencias del tiempo y termina conociendo a un atractivo irlandés, a quien le da vida Matthew Goode.

¿Dónde ver la película ‘Año Bisiesto’? Solo está disponible por renta a través de servicios de streaming.

'Leap Year' Imagen Universal Pictures

‘Un viernes de locos’ ('Freaky Friday')

Los paralelismos entre ‘Irish Wish’ y este clásico de Lindsay Lohan son evidentes: una madre (interpretada por Jamie Lee Curtis) y su hija (Lohan) intercambian cuerpos mágicamente en una comedia familiar. A medida que experimentan la vida desde la perspectiva de la otra, aprenden lecciones valiosas sobre empatía y comprensión.

¿Dónde ver ‘Un viernes de locos’? Disney+.

‘27 bodas’ (‘27 Dresses’)

Jane (Katherine Heigl) ha sido dama de honor en 27 bodas, pero nunca ha sido la novia. Cuando su hermana se compromete con el hombre que Jane secretamente ama, se enfrenta a una encrucijada emocional, tal como Lindsay Lohan en ‘Un deseo irlandés’.

PUBLICIDAD

¿Dónde ver ‘27 Dresses’? Disney+.

'27 dresses' Imagen Fox 2000 Pictures

‘Cuestión de tiempo’ ('About Time')

Tim (Domhnall Gleeson) descubre que heredó de su familia el poder de viajar en el tiempo y decide usar esta habilidad para mejorar su vida amorosa. Situada en el área rural de Inglaterra, explora temas de familia, amor y la importancia de vivir cada momento al máximo, algo parecido a ‘Irish Wish’.

¿Dónde ver ‘Cuestión de tiempo’? Prime Video.

‘Amor en las montañas’ (‘Wild Mountain Thyme’)

En esta película ambientada en Irlanda, Emily Blunt y Jamie Dornan interpretan a Rosemary y Anthony, dos vecinos de granjas que han estado enamorados desde la infancia, pero cuyo amor nunca se ha consolidado. Justo cuando él está a punto de dar el paso para abrirle su corazón a Rosemary, una decisión familiar pone en duda su futuro.

¿Dónde ver ‘27 Dresses’? Solo disponible por renta en servicios de streaming.

‘Wild Mountain Thyme’ Imagen Amasia Entertainment/Aperture Media Partners

'Palm Springs'

En esta comedia romántica, Nyles (Andy Samberg) y Sarah (Cristin Milioti) quedan atrapados en un bucle temporal durante una boda en Palm Springs. Juntos, exploran la vida, el amor y la posibilidad de escapar de su extraña situación.

¿Dónde ver 'Palm Springs'? Star+.

‘When in Rome’

Beth (Kristen Bell) viaja a Roma para la boda de su hermana. Pese a que está desilusionada con el amor, recoge una de las monedas que los turistas arrojaron a una fuente del amor, lo que, inesperadamente, desencadena en el interés romántico de un grupo de viajeros.

PUBLICIDAD

¿Dónde ver ‘When in Rome’? Disney+.