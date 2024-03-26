Chick flicks que cumplen 20 años en 2024: estas películas son un clásico para maratonear

Video 7 películas 'chick flicks' con mensajes tóxicos que nos hicieron mucho daño: el amor no debe ser así

Sin duda alguna, el 2004 fue un año muy fructífero en cuanto al cine para chicas y, ahora en 2024, varias de nuestras películas favoritas de comedia romántica cumplen 20 años, aunque esto es casi imposible de creer para los millennials.

Aquí te enlistamos las mejores, que se han convertido en las favoritas del público para maratonear:

1. Diario de una pasión

Protagonizada por Rachel McAdams y Ryan Gosling, en un hogar de retiro un hombre le lee a una mujer, que sufre de Alzheimer, la historia de dos jóvenes de distintas clases sociales que se enamoraron durante la convulsionada década del 40, y de cómo fueron separados por terceros, y por la guerra.

2. Si tuviera 30

Jenna (Jennifer Gardner), una niña poco popular en su escuela, invita a su fiesta de cumpleaños número 13 a algunos compañeros de clase a quienes admira, dejando a un lado a su mejor y verdadero amigo Matt (Mark Ruffalo). En su afán por ser una de ellos y convertirse pronto en una mujer exitosa y bonita, pide el deseo de tener treinta años, el cual mágicamente se convierte en realidad.

Jenna va descubriendo cómo es ahora de adulta como redactora de una importante revista, pero no le gusta en lo que se ha convertido.

Imagen 13 going to 30 vía IMDB

3. Chicas pesadas

Tras estar acostumbrada a vivir en África, una joven adolescente llamada Cady Heron (Lindsay Lohan), se encuentra una nueva jungla cuando se muda a Illinois, Estados Unidos. Allí acude a la escuela pública, donde se enamorará del exnovio de la chica más popular del colegio.

Cady es recibida en la cima de la cadena social alimenticia por el grupo de élite de chicas populares: 'Las Plásticas', liderado por la intrigante Regina George (Rachel McAdams) y sus amigas Gretchen (Lacey Chabert) y Karen (Amanda Seyfried).

4. Bridget Jones: Al borde de la razón

En la tercera entrega de la saga protagonizada por Renée Zellweger, Bridget tiene una relación con el apuesto Mark Darcy (Colin Firth) y ha dejado a su exjefe Daniel (Hugh Grant). Lo malo es que una compañera de Mark estropea su relación debido a diferentes incidentes. Daniel reaparece y su jefe los pone a trabajar juntos, como co-conductores de un programa de televisión. Esto la lleva a ciertos problemas en un viaje a Tailandia, donde Bridget termina en la cárcel.

5. Como si fuera la primera vez / 50 primeras citas

Adam Sandler y Drew Barrymore protagonizan esta comedia romántica en Hawai, en la que un hombre se enamora de una mujer con amnesia que olvida todo al día siguiente, por lo que él tendrá que encontrar la manera de enamorarla todos los días.

'50 First Dates' Imagen Columbia Pictures / Happy Madison / Anonymus Content / Flower Films

6. Eterno resplandor de una mente sin recuerdos

Joel (Jim Carrey) y Clementine (Kate Winslet) deciden borrar sus recuerdos de una relación fallida. Sin embargo, el destino los vuelve a unir.

7. Travesuras de una princesa

Katie Holmes interpreta a la hija del presidente de los Estados Unidos en esta comedia romántica dirigida por Forest Whitaker. La trama sigue a la joven mientras se enamora de un estudiante con un secreto.

8. La chica de al lado

Matthew Kidman (Emile Hirsch) se enamora de su atractiva vecina Danielle (Elisha Cuthbert). Sin embargo, descubre que ella tiene un pasado como actriz en películas para adultos.

9. El príncipe y yo

Paige Morgan (Julia Stiles) tiene su futuro planeado: quiere ser doctora y trabajar para los más desfavorecidos. Sin embargo, con lo que no cuenta la joven es con Eddie (Luke Mably), un compañero del que se enamora sin saber que es el príncipe heredero de Dinamarca.

10. Orgullo y prejuicio

Aunque se estrenó en 2005, está a tan sólo un año de alcanzar a las demás y es una de las chick flicks más icónicas, incluso mencionada en la película 'Barbie' del 2023.

Basada en la novela de Jane Austen, esta película dirigida por Joe Wright nos sumerge en la Inglaterra del siglo XVIII. Elizabeth Bennet (Keira Knightley) y el señor Darcy (Matthew Macfadyen) protagonizan una historia de amor llena de prejuicios, malentendidos y pasión.