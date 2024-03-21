Películas que se acaban de estrenar en Netflix y ya son todo un éxito: 'Damsel', 'Un deseo irlandés' y más

Video El final alternativo de 'Damsel', la película de Millie Bobby Brown que arrasa en Netflix

Netflix es una de las plataformas de streaming más populares a nivel mundial, donde se estrena cada mes contenido nuevo, destacando en las películas, que suelen ser tema de conversación en redes sociales.

Millie Bobby Brown y Lindsay Lohan protagonizan 2 de las películas más vistas en Netflix en marzo de 2024.

Películas de Netflix que están arrasando en Netflix: Millie Bobby Brown continua triunfando fuera de 'Stranger Things'

Fue gracias a ‘Stranger Things’ que Millie Bobby Brown saltó a la fama, lo cual le permitió protagonizar otros grandes proyectos para Netflix.

Tras el éxito de las dos películas de ‘Enola Holmes’, la actriz es la estrella de ‘Damsel’, que narra la historia de una damisela diligente que acepta casarse con un apuesto príncipe, pero pronto descubre que el verdadero plan de la familia real es sacrificarla para pagar una vieja deuda.



La cinta se estrenó el pasado 8 de marzo y lleva dos semanas en el Top 10 de la plataforma de streaming, contandodo con más de 50 millones de visualizaciones del 11 al 17 de marzo de 2024, de acuerdo con la información proporcionada por el sitio Tudum.

‘Un Deseo Irlandes’

Tras una pausa de la actuación, Lindsay Lohan está de vuelta en las comedias románticas. A una semana de su estreno, ‘Irish Wish’ cuenta con 19 millones de visualizaciones y sus números siguen subiendo.



‘Código 8: Renegados (Parte II)

Protagonizada por Robbie y Stephen Amell, esta película se estrenó el pasado 28 de febrero y ha sido todo un éxito en la plataforma, ya que lleva 3 semanas entre lo más visto y registró 3.6 millones de visualizaciones la semana pasada.

“En un mundo donde el 4 % de la población nace con superpoderes y la Policía usa robots de avanzada para mantener el orden, nada es blanco y negro. Un exconvicto se asocia con un narcotraficante al que desprecia para proteger a una niña de un sargento corrupto”, dice la sinopsis.

Adam Sandler continúa entre lo más visto en Netflix

Con la película ‘El Astronauta’, Adam Sandler demuestra que es una de las estrellas más vistas de Netflix, al estar 3 semanas en el Top 10 de la plataforma de streaming.

Tras pasar 6 meses en una misión de investigación en el espacio, el astronauta Jakub se da cuenta que quizá su matrimonio no duré por mucho tiempo, así que recurre a Hanus, una misteriosa criatura escondida en el corazón de la nave, quien le ayuda a entender el problema de su relación.