Jamie Lee Curtis ayudó a Lindsay Lohan a dar su primer beso: Chad Michael Murray explica cómo fue

En el mundo del cine, a menudo escuchamos historias detrás de las cámaras que añaden un toque de magia a nuestras películas favoritas. Una de esas anécdotas se relaciona con la comedia familiar 'Un Viernes de Locos', la cual recientemente cumplió su 20 aniversario.

La película cuenta la historia de la doctora Tess Coleman (interpretada por Jamie Lee Curtis) y su hija adolescente Anna (interpretada por Lindsay Lohan), quienes llevan una mala relación debido a que no tienen nada en común; sin embargo, un místico enredo las lleva a intercambiar cuerpos, y ambas se ven atrapadas en la vida de la otra. Al final, logran recuperar sus cuerpos creando un vínculo genuino entre madre e hija.

En la escena donde se celebra la boda de Tess Coleman con su novio Ryan, surge un momento romántico donde Anna y Jake, el interés romántico de la chica, se encuentran bailando y terminan dándose un beso.

Chad Michael Murray fue el primer beso de Lindsay Lohan en 'Un viernes de locos'

Existe una historia curiosa en torno a dicha interacción, pues resulta que este beso se volvió el primero para Lindsay Lohan y antes de grabarlo ella se sentía sumamente nerviosa. Fue entonces cuando Jamie Lee Curtis, con su experiencia y calidez, decidió intervenir.

Así lo ha contado Chad Michael Murray, actor que interpretó a Jake, en diversas entrevistas, como por ejemplo, aquella que tuvo con el portal 'Hollywood Reporter' en 2023 acompañado de otros famosos que participaron en la cinta.

De acuerdo a sus palabras, todo resultó ser abrumador desde el inicio debido a que las personas le pidieron que él ayudara a Lindsay a sentirse calmada para cuando fuera el rodaje del beso, pero no sabía cómo hacerlo exactamente ya que tenía 19 años.

"Fue abrumador para mí fue que estábamos filmando en Malibú el final de la película para la boda, y ese fue un gran momento porque ese fue el primer beso de Lindsay en pantalla. No lo sabía. No tenía idea, así que vienen a mí como si fuera una especie de profesional o algo así, y les digo: "¿Te das cuenta de que estás hablando con un chico de 19 años?'" No tengo idea de lo que estoy haciendo, pero seguro que tomaré la iniciativa. Entonces, recuerdo que todos estaban nerviosos y decían: "Oye, ¿podrías hablar con ella hoy y hacer cosas para relajarla y esas cosas, hacer un par de bromas para que no piense en eso?".

Jamie Lee Curtis besó a Chad Michael Murray para quitarle los nervios a Lindsay Lohan

El actor, ahora de 42 años, contó que Jamie Lee Curtis decidió tomar acción y ayudar a Lindsay a no pensar demasiado en el beso, pues no iba a pasar nada importante incluso si no tenía experiencia en ello. Aunque le dio palabras de aliento, lo siguiente fue demostrarle en vivo y a todo color que un beso "no es la gran cosa", y para eso tomó por el cuello a Chad y lo besó.

"Finalmente, nos acercamos y Jamie Lee,dijo: "Lindsay, está bien'. Es fácil. No tienes nada de qué preocuparte. Sólo bésalo. Solo házlo. Quítelo del camino ahora mismo". Y ella estaba muy nerviosa y no quería hacerlo, y dijo: "Mira", y me agarró por la nuca y me besó, y en ese momento supe que lo había logrado".



Tardó unos segundos en procesar que realmente había besado a Jamie Lee Curtis, lo cual recuerda con cariño, pues cada vez que narra la historia, las personas a su alrededor no dudan en gritar de emoción. Como dato extra, el actor aclaró que incluso su papá está celoso por lo que vivió.

"No voy a mentir. Mi papá estaba increíblemente celoso y todavía lo está hasta el día de hoy, como debería ser. Pero hizo que todos se sintieran cómodos y que Lindsay se sintiera cómoda".