Familia recrea icónicas escenas de 'Mean girls' en fiesta: divertido resultado se hace viral

Las fiestas temáticas están acaparando las tendencias de TikTok; desde invitados que se disfrazan de personajes de la cultura pop, hasta las imitaciones de escenas icónicas de una serie o película.

Así lo demostró el usuario identificado como Omar Briseño, quien aprovechó una de sus celebraciones familiares para convertirla en el escenario de ‘Mean girls’ ('Chicas pesadas') y el resultado enamoró a los internautas.

Invitados de una fiesta recrean escenas de 'Mean girls': video viral

En un videoclip de tan solo 32 segundos, Omar Briseño compartió el fanatismo que su familia siente por la película protagonizada por Lindsay Lohan y Rachel McAdams; incluso, en la publicación el joven comentó que la película es un ícono de la cultura pop.

Uno a uno, los invitados a la fiesta recrearon icónicas escenas de la película juvenil por medio del ‘lip sync’, el arte de sincronizar el movimiento de los labios simulando hablar, mientras que de fondo se reproducía el audio original de la cinta. A continuación la grabación:



Tras ver el video, la sección de comentarios se llenó de opiniones positivas, desde quienes alabaron la interpretación de la familia, hasta aquellos que expresaron que les gustaría tener una dinámica así en su propia casa:

“¿De casualidad no están adoptando?”, “La madre común y genial es la mejor”, “La mamá se llevó el Oscar”, “Amé a los que usan rosa”, "Los últimos dos son los mejores", “Excelente, todos en su papel”, “Que familia tan ‘fetch’, en mis fiestas mi tía se la pasa reclamando cosas de hace 10 años”, “Me encantó, me reí demasiado. Quiero una familia así”, "¿Dónde consigo familiares así?", o "Mi cabeza no puede creer que existen familias así de felices y unidos. Me encantó".

Las imitaciones a famosas películas de Omar Briseño cautivan TikTok

Aunque Omar Briseño tiene 495 seguidores en su cuenta de TikTok, sus videos ya suman más de 40 mil likes. Esto, porque la mayoría de su contenido es de humor y “buenas vibras”, según él mismo explicó en su biografía.

Uno de los más aplaudidos es el de la cinta del año 2000 ‘Scary Movie’ (‘Scary Movie: Una película de miedo’ en Hispanoamérica); en el cual aparece su prima con asma usando su inhalador animosamente. A continuación el video:



En este otro videoclip Omar hizo una parodia sobre los ambientes laborales tóxicos, por medio de un audio sacado de la serie animada ‘Phineas y Ferb’, en el que evidencia el comportamiento negativo de algunos trabajadores a las espaldas de sus compañeros:

El joven igualmente ha hecho videos con audios en tendencia para contar sus anécdotas personales, como la siguiente grabación, en la cual cuenta que sus sobrinos le suelen pedir permiso para jugar con sus figuras coleccionables y él se opone a ello: