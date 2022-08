¿Qué fue de los hombres que protagonizaron ‘Mean Girls’? Todos son gays y uno se casó

En 2020 la reunión de ‘Mean Girls’ por fin se hizo realidad. 18 años después de que se estrenara este clásico adolescente te decimos qué ha sido de los hombres que aparecieron en ella: todos son gays ahora.

Jonathan Bennett, Aaron Samuels en ‘Mean Girls’



El chico guapo de ‘Mean Girls’ (la cual puedes ver en ViX+) e interés romántico de la protagonista era Aaron Samuels, quien fue interpretado por el actor Jonathan Bennett.

En la película era todo un galán de preparatoria, pero en la vida real Jonathan Bennett es gay. En entrevista con TooFab en 2019 confesó que esto ya lo sabía desde que se estrenó ‘Mean Girls’.

Sin embargo, nunca habló sobre eso de manera pública, solo sus amigos lo sabían. Reveló además de que había diversos prejuicios alrededor de los actores que confesaban abiertamente sus preferencias sexuales, por lo que prefirió guardar su secreto durante algunos años.

"Realmente nunca hablé de eso cuando salió ‘Mean Girls’, todos mis amigos lo sabían (…) Vivíamos en un mundo extraño donde los actores que trabajábamos a la vista del público en ese momento que éramos homosexuales, no sabíamos qué hacer"



Por suerte, el actor se dio cuenta de que no valía la pena reprimirse de "vivir completamente abierto como tú mismo”. Actualmente muestra su apoyo con frecuencia hacia la comunidad LGBT+ a través de sus cuentas de redes sociales.

El actor se casó con el conductor de televisión Jaymes Vaughan en marzo del 2022 y desde ese momento han subido contenido de sus viajes en pareja.

Rajiv Surendra, Kevin G. en ‘Mean Girls’



En 'Mean Girls', Rajiv Surendra interpretaba a Kevin G, el genio de las matemáticas que rapeaba en el show de invierno de la escuela de Cady.

El actor confesó a través de Kajal Mg que temía salir del closet porque sabía que existía la posibilidad de que se le negara la oportunidad de tomar algún papel debido a su orientación sexual. Fue luego de mudarse a Munich, Alemania, cuando se dio cuenta de que no debía preocuparse por lo que pensaran los demás.



En una entrevista en el programa ‘Strahan and Sara’ Rajiv compartió lo importante que has sido para él confiar en sí mismo:

“Se ha vuelto muy importante para mí simplemente escuchar, escuchar quién soy y expresarme abiertamente en voz alta para ser yo mismo”

Daniel Franzese, Demian en ‘Mean Girls’



En ‘Mean Girls’, Demian era considerado por el personaje de Janis como “demasiado gay para funcionar”. En la vida real, el actor que lo interpreta, Daniel Franzese, salió del closet en 2014, cuando fue el décimo aniversario de la película protagonizada por Lindsay Lohay y Rachel McAdams.



En entrevista con ‘Strahan and Sara’ Daniel confesó que él ya sabía que sus compañeros de ‘Mean Girls’ también eran gays, pero tuvo guardar el secreto por respeto hacia su privacidad:

“Sabía que Jonathan era gay, pero aún no salía del armario y sabía que él (Rajiv Surendra) era gay, pero aún no salía del armario y ¿sabes cómo estaba de grande mi cabello con tanto secreto? Me convertí en un buen amigo, tuve que aguantarme".

“Pero sí, todos los chicos de ‘Mean Girls’ son gays” declaró Franzese, lo cual hace a la película de 2004 protagonizada por Lindsay Lohan aún más icónica de lo que ya era.