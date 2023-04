Shrek' está inspirado en un libro real: La historia original es muy diferente a las películas

La película de 'Shrek' ha sido amada por diversas generaciones y cada vez más personas se saben los diálogos de memoria, pero a diferencia de lo que muchos creían, su historia originalmente tomó forma en un libro, un caso similar al de 'El extraño mundo de Jack'.

'Shrek', el libro para niños que obtuvo su propia película

A pesar de que el personaje pareciera ser una invención de las personas que estuvieron involucradas en la cinta, resulta que el ogro verde vio la luz gracias a William Steig un hombre estadounidense que tuvo un gran reconocimiento entre los 80 y 90 por su trabajo como ilustrador y escritor de cuentos infantiles.

A pesar de haber trabajado en 30 libros diferentes el que lo llevó al estrellato fue 'Shrek!', el cual lanzó en 1990 cuando tenía 80 años de edad.

La historia se centra en un ogro que decide dejar su hogar para viajar por el mundo. Al hacerlo además de encontrarse con criaturas como brujas y dragones, termina enamorado de una princesa "fea", la cual no tiene ningún parecido con Fiona.

El libro terminó siendo un éxito entre los lectores e increíblemente solo un año después de su publicación captó la atención de Steven Spielberg, quien planeó hacer una película; sin embargo, al final los derechos de autor los compró la compañía DreamWorks, la cual decidió pasar de la animación tradicional a 3D con 'Shrek'.

Diferencias y similitudes entre las dos versiones de 'Shrek'

De hecho se podría decir que es un antihéroe, pues también tiene un mal humor y cierto disgusto por los humanos, lo cual es visible en ambas versiones.

Otro elemento que pasó del libro a la pantalla fue la compañía de Burro y aunque la trama en esencia es la misma, en la película se añadieron más elementos para expandir la historia como el pueblo de Duloc, su gobernante Lord Farquad o la transformación de la princesa en ogro.

Algo extraño es que Shrek dentro del libro tenía algunos poderes y además, en su boda con la princesa terminan siendo casados por un cocodrilo gigante porque supuestamente Dios odiaba que el monstruo verde estuviera vivo... ¿Raro no?.

Las secuelas en cambio fueron realizadas por el equipo creativo de la franquicia y el resto es historia, pues desde hace más de 20 años las aventuras de 'Shrek' siguen siendo del agrado del público.

En redes sociales muchas personas que han descubierto la verdad de este personaje han quedado impactadas, pues pasaron muchos años sin saberlo.

"Hoy he descubierto que 'Shrek' es un libro y he encontrado el material original. La verdad, es el mejor día de mi vida", "Acabo de leer el libro de 'Shrek' por curiosidad.El ogro escupe fuego y tiene visión láser qué genialidad", "¿Cómo pasé tantos años sin saber que 'Shrek' era un libro", "Yo pensando que 'Shrek' si fue inventado por DreamWorks y resulta qué no, viví mucho tiempo engañado", o "Necesito leer el libro de 'Shrek' no sabía que existía", fueron algunos comentarios.



El libro puede ser adquirido en línea en su idioma original o español, así que si tienes curiosidad sobre él ya sabes dónde encontrarlo.

¿Qué piensas sobre esta verdad de 'Shrek'? Dinos en los comentarios.

