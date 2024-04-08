Crean una versión de 'Shrek' al estilo de las películas de 1950 y es bastante aterradora

Video ¿Fiona era caníbal en 'Shrek'? Las teorías más oscuras y perturbadoras de la película

En un giro sorprendente, apasionados fanáticos de Shrek han dado vida a una versión alternativa de esta icónica película animada.

Aunque la película original se estrenó en el 2001, estos entusiastas internautas decidieron retroceder en el tiempo y recrear una versión imaginaria de 'Shrek' como si hubiera sido filmada en la década de 1950.

¿Por qué hacer una versión de Shrek de 1950?

El proyecto, titulado 'Shrek en Super Panavision 70', rinde homenaje a las películas clásicas grabadas en 70 mm.

¿Qué es exactamente el Panavision 70?

Este sistema cinematográfico ha perdurado a lo largo de la era digital debido a su apuesta por el formato de película de gran tamaño. Utilizando lentes anamórficas durante el rodaje, logra crear imágenes impactantes y se ha convertido en sinónimo de clásicos cinematográficos.

¿Cómo se verían los queridos personajes de Shrek en el formato Panavision 70?

Aunque es una versión que evoca a la nostalgia, también es aterradora.

En esta versión, nuestro ogro favorito se vería más realista, con facciones más marcadas. Los colores serían más neutros y fríos, otorgándole un aspecto clásico. El pantano donde vive Shrek también adquiriría un toque de misterio y magia, aunque algunos de sus acompañantes se verían un poco más tétricos.

Shrek, versión 1950 Imagen YouTube: Abandoned Films

Burro: El inseparable compañero de Shrek, Burro, se asemejaría más a un animal convencional. Su pelaje y expresiones serían más naturales, en línea con el estilo de las películas de la época.

Burro de 'Shrek', versión Panavision Imagen YouTube: Abandoned Films

Gato con Botas: Este astuto felino también recibiría el tratamiento de Super Panavision 70, y aunque destacarían sus ojos brillantes, también parecería un poco más como un peluche o un juguete de la época.

El gato con botas, versión Panavision Imagen YouTube: Abandoned Films

Princesa Fiona: Fiona, con su doble naturaleza humana y ogro, sería un desafío visual interesante. Sus rasgos cambiarían según su forma, y la película capturaría cada detalle de su transformación.

Fiona, versión 1950 Imagen YouTube: Abandoned Films

El Dragón: Al igual que el Gato con botas, la dragona adquiriría una imagen caricaturizada también.

La dragona de 'Shrek', versión Panavision Imagen YouTube: Abandoned Films

Los personajes más perturbadores: La apariencia del Espejo mágico, Lord Farquad y el Muñeco de Jengibre sin lugar a dudas cambian drásticamente su apariencia y se tornaron más aterradores.

El Espejo mágico, Lord Farquad y Muñeco de Jengibre de 'Shrek', versión 1950 Imagen YouTube: Abandoned Films

'Abandoned Films' incluso hizo un tráiler en este formato, cuyo guión fue realizado con la Inteligencia Artificial de Chat GPT y está disponible en YouTube. Al momento, ya tiene casi 100 mil vistas en tan sólo unos pocos días.

En esta versión alternativa, Shrek y su pandilla se sumergirían en un mundo cinematográfico diferente, donde los colores, las texturas y los ángulos se alinearían con los clásicos de antaño Technicolor.

Aunque solo existe en la imaginación de los fans, esta versión nos invita a reflexionar sobre cómo las películas pueden trascender el tiempo y seguir inspirando a nuevas generaciones como un tributo creativo a la magia del cine, los formatos anteriores y una prueba de que el amor por estos personajes sigue vivo décadas después de su debut original.