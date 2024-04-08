Crean una versión de 'Shrek' al estilo de las películas de 1950 y es bastante aterradora
Fans de las películas de 'Shrek' y el formato Panavision 70 realizaron una versión alternativa de los personajes de animación en Technicolor y, aunque algunos se ven terroríficos, fue a manera de homenaje de los formatos de cine de antaño
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
En un giro sorprendente, apasionados fanáticos de Shrek han dado vida a una versión alternativa de esta icónica película animada.
Aunque la película original se estrenó en el 2001, estos entusiastas internautas decidieron retroceder en el tiempo y recrear una versión imaginaria de 'Shrek' como si hubiera sido filmada en la década de 1950.
¿Por qué hacer una versión de Shrek de 1950?
El proyecto, titulado 'Shrek en Super Panavision 70', rinde homenaje a las películas clásicas grabadas en 70 mm.
¿Qué es exactamente el Panavision 70?
Este sistema cinematográfico ha perdurado a lo largo de la era digital debido a su apuesta por el formato de película de gran tamaño. Utilizando lentes anamórficas durante el rodaje, logra crear imágenes impactantes y se ha convertido en sinónimo de clásicos cinematográficos.
¿Cómo se verían los queridos personajes de Shrek en el formato Panavision 70?
Aunque es una versión que evoca a la nostalgia, también es aterradora.
En esta versión, nuestro ogro favorito se vería más realista, con facciones más marcadas. Los colores serían más neutros y fríos, otorgándole un aspecto clásico. El pantano donde vive Shrek también adquiriría un toque de misterio y magia, aunque algunos de sus acompañantes se verían un poco más tétricos.
Burro: El inseparable compañero de Shrek, Burro, se asemejaría más a un animal convencional. Su pelaje y expresiones serían más naturales, en línea con el estilo de las películas de la época.
Gato con Botas: Este astuto felino también recibiría el tratamiento de Super Panavision 70, y aunque destacarían sus ojos brillantes, también parecería un poco más como un peluche o un juguete de la época.
Princesa Fiona: Fiona, con su doble naturaleza humana y ogro, sería un desafío visual interesante. Sus rasgos cambiarían según su forma, y la película capturaría cada detalle de su transformación.
El Dragón: Al igual que el Gato con botas, la dragona adquiriría una imagen caricaturizada también.
Los personajes más perturbadores: La apariencia del Espejo mágico, Lord Farquad y el Muñeco de Jengibre sin lugar a dudas cambian drásticamente su apariencia y se tornaron más aterradores.
'Abandoned Films' incluso hizo un tráiler en este formato, cuyo guión fue realizado con la Inteligencia Artificial de Chat GPT y está disponible en YouTube. Al momento, ya tiene casi 100 mil vistas en tan sólo unos pocos días.
En esta versión alternativa, Shrek y su pandilla se sumergirían en un mundo cinematográfico diferente, donde los colores, las texturas y los ángulos se alinearían con los clásicos de antaño Technicolor.
Aunque solo existe en la imaginación de los fans, esta versión nos invita a reflexionar sobre cómo las películas pueden trascender el tiempo y seguir inspirando a nuevas generaciones como un tributo creativo a la magia del cine, los formatos anteriores y una prueba de que el amor por estos personajes sigue vivo décadas después de su debut original.