23 caricaturas que fueron censuradas en otros países por las razones más extrañas

Video Los papás de 'Rugrats' tenían 30 años en la caricatura y los millennials no lo pueden creer

Seguro recuerdas con cariño las caricaturas que veías en tu infancia. Te hicieron reír mucho y le rogabas a tus papás para que te compraran algo relacionado a ella, como una mochila o una playera.

Los siguientes dibujos animados están prohibidos en algunos países, ¿quieres saber por qué? Sigue leyendo y te sorprenderás.

PUBLICIDAD

#1 Gravity Falls

Dipper, Mabel y compañía no pueden ser exhibidos en Rusia como en todo el mundo, sino que deben editarse ciertos contenidos para poder transmitirlo.

El nivel de las bromas es más ligero, algunas escenas han sido eliminadas y sólo es apto para mayores de 12 años. ¿La razón? Las autoridades rusas consideran que la caricatura tiene propaganda de hábitos destructivos, violencia y pornografía.

Imagen IMDb

#2 El Pato Donald

En Finlandia fueron prohibidos los shows que incluyeran al personaje. Además, los cómics con la figura del Pato Donald tampoco están permitidos, ya que se cree que propicia la pornografía y la propaganda de valores falsos.

El motivo es muy sencillo y hasta divertido. A los finlandeses no les gusta que el adorable Pato Donald se rehúse a usar pantalones, ya que es una amenaza a la moral y a los valores familiares.

Imagen Walt Disney Animation

#3 Las Tortugas Ninja

En este caso no fue una prohibición, pero sí una modificación para que pudiera transmitirse. En el Reino Unido se cambió la palabra "ninja" por "mutante".

Se tomó esta medida porque se piensa que la palabra "ninja" puede llegar a fomentar la violencia. Esto también pasó en Austria, Alemania, Noruega y Bélgica.

#4 Pokémon

El capítulo 38 de esta caricatura fue prohibido en todo el mundo. Solamente fue emitido en una ocasión en Japón, en el año 1997, ¡y todo por una simple escena!

La censura del episodio se debió a que 658 niños japoneses sufrieron convulsiones al verlo, ya que contiene cambios de luz que resultan fotosensibles y causan episodios de epilepsia. Te dejamos el video por si quieres arriesgarte.

Pero eso no es todo. Otro capítulo fue censurado por su contenido peculiar y por dar mal ejemplo a los niños. Por supuesto, este episodio es muy recordado por los fanáticos de la serie. ¿Quieres verlo?

PUBLICIDAD

En él, James del equipo Rocket le dice a Misty que algún día ella tendrá los pechos tan grandes como él (los cuales eran falsos). En otra escena, Ash y Brock quedan sorprendidos al verla en bikini y muestran cierto interés en ella. ¡No apto para menores!

#5 Speedy Gonzales

El pequeño ratón dejó de ser transmitido por Cartoon Network, ya que la cadena temía que la población mexicana pudiera ofenderse con el personaje.

Este miedo se origina por el hecho de que el personaje representa un estereotipo muy marcado sobre los mexicanos. Sin embargo, nunca surgió alguna queja formal al respecto.

#6 Shrek 2

La secuela de la famosa película fue prohibida en Israel, ya que un cantante reclamó y se molestó por una frase incluida en el doblaje original de la cinta.

Los autores del doblaje decidieron incluir una frase que hace referencia al cantante David D’Or, quien tiene una voz muy peculiar. Esto no fue del agrado del artista y demandó a los creadores.

#7 Looney Toons

Once cortometrajes animados de Looney Toons, emitidos por primera vez entre 1931 y 1944, fueron prohibidos en todo el mundo en 1968.

Fueron retirados ya que estaban repletos de contenido racista y estereotipos discriminatorios, por lo que fue necesario sacarlos del aire en su totalidad.

Imagen Warner Bros. Pictures

#8 Peppa Pig

Esta caricatura, que va dirigida a niños pequeños, tuvo que ser retirada en Australia por motivos de seguridad. Esto debido a que uno de los episodios mostraba la amistad entre los humanos y los insectos.

PUBLICIDAD

Para el resto del mundo puede parecer un capítulo adorable e inofensivo, pero para la nación australiana podría ser letal. En ese país existen 10 mil tipos de arañas, de las cuales muchas son venenosas. Las autoridades y padres de familia temieron que la caricatura incitara a los niños pequeños a acercarse demasiado a los insectos.

#9 El laboratorio de Dexter

Una de las primeras emisiones de esta increíble caricatura fue baneada y censurada en países como Estados Unidos, Inglaterra y Canadá.

¿El motivo? El episodio mostraba a dos personajes con características cuestionables. Uno de ellos tenía estereotipos homosexuales ofensivos y el otro toma tanto alcohol que termina vomitando.

Otro episodio de la serie fue censurado por incluir contenido inapropiado para la audiencia, la cual estaba conformada mayoritariamente por niños.

Es el capítulo llamado 'Rude Removal', donde un experimento de Dexter sale mal y un par de clones de él y Didi comienzan a comportarse de manera grosera y a decir insultos.

#10 Padre de familia

Sabemos que este show no es dirigido a un público infantil, pero aún así ha sufrido de censura debido a su contenido. Uno de los episodios no fue transmitido por la cadena Fox.

Todo debido a que en el episodio se toca un tema aún muy sensible: el aborto. Evidentemente, incluye chistes subidos de tono y críticas hacia las dos posturas.

#11 Winnie Pooh

Resulta increíble pensar que alguien pudiera censurar al tierno osito, pero así fue. En China la caricatura fue prohibida en todo el país, al igual que la película.

PUBLICIDAD

La razón resulta muy curiosa. Se dice que el personaje tiene cierto parecido con el líder de aquel país, Xi Jinping. Los memes se salieron de control y dejaron este resultado.

Imagen Walt Disney Pictures

#12 Los Simpson

No nos sorprende que esta animación haya tenido casos de censura, ya que tiene varios chistes subidos de tono y de doble sentido.

La película de estos personajes fue totalmente prohibida en Birmania. Pero el humor no fue la causa, sino la constante aparición de los colores amarillo y rojo, símbolo de apoyo a los grupos rebeldes de esa nación.

#13 La vaca y el pollito

Uno de los episodios de la divertida caricatura fue retirado completamente de todo el mundo. La razón de esto es totalmente válida y comprensible.

El capítulo muestra a unos personajes con apariencia de búfalos, que resultan ser mujeres lesbianas. Además, tienen comportamientos inadecuados como destrozar la casa de los habitantes del lugar. Lógicamente esto molestó a muchas personas, por dar una mala imagen de las mujeres homosexuales.

Imagen YouTube

#14 South Park

'South Park' es otro show que se caracteriza por ser controversial. Aunque ha tenido varios episodios con mensajes fuertes y ofensivos, uno de los más impactantes es el capítulo 201, en el cual aparecen varias figuras religiosas, entre ellas Mahoma.

Antes de ser transmitido, un grupo de musulmanes radicales amenazó a los creadores por haber dibujado al profeta. Fue así que Comedy Central decidió cubrir las imágenes donde apareciera Mahoma y agregar un pitido cuando se mencionaba su nombre.

#15 Bob Esponja

Las criaturas de Fondo de Bikini aún tienen espacio en varios países, pero algunos capítulos han sido retirados de la televisión en naciones como Estados Unidos, Rusia y Australia.

PUBLICIDAD

Todo por considerar que la caricatura carece de carácter educativo. Aunque los personajes tienen mala conducta y pensamientos extraños, la historia no los castiga por esa razón, lo que puede ser un mal ejemplo para los niños.

Imagen Nickelodeon

#16 Betty Boop

Otro caso bastante perturbador es el de la popular 'Betty Boop', ya que también tuvo un episodio censurado gracias al contenido escandaloso que presenta.

El episodio 'The Old Man of the Mountain' muestra una escena muy preocupante, donde pareciera que la protagonista está a punto de ser abusada sexualmente por un anciano, quien incluso logra quitarle el vestido.

#17 Tiny Toons

Los adorables personajes de 'Tiny Toons' también fueron censurados en todo el mundo, ya que en uno de los capítulos Bugs Bunny, Porky y Lucas se emborrachan con una cerveza.

Y aunque su objetivo era advertir sobre los peligros del alcohol, el resultado fue muy controversial. Los protagonistas acaban tirados en un callejón, roban un coche de la policía, se estrellan contra un barranco y a causa de esto MUEREN.

Imagen Twitter

#18 Tom y Jerry

El programa sufrió varias modificaciones, tales como episodios censurados, escenas borradas y cambios en personajes. Esto alrededor de todo el mundo.

Las razones son varias. El show muestra el tabaquismo, el consumo de sustancias nocivas y sobre todo la violencia. Además, aunque Tom es castigado, Jerry no tiene consecuencias cuando actúa de manera inadecuada.

#19 Beavis y Butt-Head

Aunque 'Beavis y Butt-Head' no se caracteriza por ser un show educativo, hubo un capítulo que recibió bastantes críticas. La audiencia consideró que el episodio sobrepasó el límite y tuvo que ser cancelado en su totalidad.

PUBLICIDAD

En el capítulo nombrado 'Comediantes' se da la idea de que las cosas en llamas pueden llegar a ser divertidas. Esto provocó que un niño de 5 años incendiará su propia casa con su hermana en el interior.

#20 Los padrinos mágicos

La caricatura de Cosmo, Wanda y Timmy también tuvo que realizar ciertos cambios para ser transmitida. Algunos países decidieron no transmitir el episodio "El mago enmascarado".

En el capítulo se puede ver a Vicky amarrada a los rieles de un tren y Timmy indeciso sobre salvarla o no. Al final la niñera es cortada a la mitad por un serrucho. La emisión fue considerada violenta, lo que ocasionó la prohibición.

'Los Padrinos Mágicos' Imagen Nickelodeon Animation Studio

#21 La vida moderna de Rocko

Uno de los capítulos de la serie fue censurado no por una razón, sino varias. Incluso no llegó a doblarse a otros idiomas y fue transmitido en una sola ocasión.

El episodio hacía referencia a la epidemia de Influenza AH1N1. Además, Rocko asiste a una cita con el doctor para un examen de próstata, el cual resulta ser un estafador. Por último, Rocko ingiere unas pastillas que lo hacen alucinar, muy parecido a una droga.

Imagen Nickelodeon

#22 Death Note

Este anime también ha sido objeto de críticas y censuras, tal como ocurrió en China, donde la serie fue prohibida junto a 38 animes más.

Las autoridades decidieron quitarla de la programación, ya que se piensa que promueve la violencia y delincuencia en los jóvenes. Esto a raíz de que varios estudiantes crearon sus propias listas con nombres de personas que deseaban ver muertas.

#23 Hey Arnold!

En Kenia, la inocente caricatura fue prohibida en el año 2017, junto con programas como 'Steven Universe y Gravity Falls' . El motivo en realidad es muy divertido.

PUBLICIDAD

Los encargados de censurar la caricatura refieren una razón peculiar: la cabeza del abuelo de Arnold, ya que dicen aparenta la figura de un pene. Además, hay una escena con un póster que indica la leyenda "Prueba mi salchicha".