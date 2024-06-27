Las escenas de 'House of the Dragon' que son idénticas a 'Shrek': hay muchas similitudes
¿'House of the Dragon' le copió escenas a 'Shrek? Fan aseguran que sí y las pruebas te volarán la cabeza.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
'House of the Dragon' es una de las series más populares del momento, y aunque muchos pensarían que tanto sus personajes como su historia son muy originales, los fans han descubierto en Internet que esta producción ha copiado escenas de un clásico animado: 'Shrek'. Al compararlas, se pueden notar paralelismos cinematográficos sorprendentes.
Reyes tiranos con corona
Aegon II fue el joven impuesto como rey para gobernar Westeros y se caracteriza por ser una persona cruel y egocéntrica. De hecho, si lo comparamos con Lord Farquaad, tienen muchas similitudes, pues ambos tuvieron una ceremonia de coronación falsa y alardean de su poder como monarcas.
¿Alicent lleva el mismo vestido que Fiona?
En la primera temporada de 'House of the Dragon', vemos a Alicent llegar a la boda de Rhaenyra Targaryen y Laenor Velaryon e interrumpir el discurso del rey Viserys I al entrar por la puerta principal portando un elegante vestido verde. Esta escena hizo recordar al público al personaje de Fiona de inmediato, pues la princesa lleva una prenda del mismo tono con detalles amarillos y, curiosamente, tienen prácticamente el mismo color de cabello y hasta el peinado.
Hay una hermosa boda
La película de 'Shrek' finaliza con la boda del ogro protagonista y Fiona, quienes celebran su unión junto a los personajes de los cuentos de hadas, lo cual alegró al público. En 'House of the Dragon', la escena que emocionó a los fans fue la de Rhaenyra y Daemon Targaryen, quienes pasan de ser tío y sobrina a marido y mujer. ¡Ambas bodas fueron enternecedoras!
Una cena familiar incómoda y un cerdo asado
Una de las escenas más recordadas de 'Shrek 2' es aquella en la que nuestro ogro favorito se reúne para cenar con los padres de Fiona y conocerlos mejor. Sin embargo, debido a las diferencias con el rey, la situación que debía ser alegre termina en una disputa y con la comida esparcida por todos lados.
Por su parte, 'House of the Dragon' parece haber replicado esta situación, ya que la familia Targaryen también termina dividida por las peleas e indirectas que se lanzan los hijos de Alicent y Rhaenyra, justo como pasa en la película animada. Además, en ambos escenarios también vemos que se sirve un cerdito asado, que llega a la mesa para el deleite de los comensales.
Un dragón interrumpe las coronaciones
Otra similitud impactante entre la película de DreamWorks y la serie de HBO Max es la escena en la que un dragón interrumpe la coronación de un rey. En 'Shrek', Burro llega montado en la dragona y entra a la iglesia rompiendo un ventanal para detener la supuesta coronación de Lord Farquaad y se lo come.
En 'House of the Dragon', la princesa Rhaenys, antes de huir de King's Landing, irrumpe en la coronación de Aegon montando a Meraxes y destruyendo Pozo Dragón. Aunque pudo aniquilar a la familia real en ese momento, decidió no hacerlo, lo cual es la única diferencia con 'Shrek', ya que ningún monarca murió.
Las trágicas muertes de los reyes
Tanto en 'Shrek' como en 'House of the Dragon', se presenta la muerte de un rey después de haber tenido una conversación significativa con un miembro de su familia.
En 'Shrek', el rey Harold le comunica a Shrek que él sigue en la línea de sucesión, lo cual no es del agrado del ogro y en 'House of the Dragon', Viserys I accidentalmente revela a Alicent parte de la profecía de Aegon el Conquistador, creyendo que estaba hablando con Rhaenyra.
Escena de pies
Ambas producciones muestran pies en alguna de sus escenas, pero eso sí, con fines muy diferentes. En 'Shrek Tercero' se ven como una forma de presentar a los hijos del protagonista, mientras que en ´'House of the Dragon' Larys Strong aprecia los pies de Alicent para satisfacer sus deseos sexuales.
¿Qué otra escena crees que nos faltó? Dinos en los comentarios.