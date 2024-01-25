¿Quiénes son los padres de Lord Farquaad de ‘Shrek’? Una alocada teoría lo revelaría

Video ¿Fiona era caníbal en 'Shrek'? Las teorías más oscuras y perturbadoras de la película

Un fan asegura haber descifrado la identidad de los padres de Lord Farquaad, el villano de la primera película de ‘ Shrek’. ¿Crees que tenga razón?

Teoría de fan explicaría quiénes son los padres de Lord Farquaad en ‘Shrek’

El impacto de ‘ Shrek’ en la cultura pop ha sido tal que, a más de 20 años del estreno de la primera película, sus fans aún citan sus frases más célebres o se hacen preguntas sobre su trama y personajes.

Una de estas cuestiones tiene que ver con Lord Farquaad, ¿de dónde viene el hombre chaparro que aspira a ser rey de Duloc? Eli Sally, mejor conocido en redes sociales como ‘The Lore Guy’, cree haber encontrado una respuesta y el pasado 15 de enero publicó un video en TikTok explicando su teoría sobre quiénes serían sus padres.

Tomando en cuenta el hecho de que muchos personajes de ‘Shrek’ son una parodia de los más populares de Disney, llegó a la conclusión de que su mamá debe ser Blancanives y su padre, el enano Gruñón de la misma historia.

Según expuso en el clip de poco más de un minuto, dicha princesa comparte peinado con el gobernante y tiene “las mangas abullonadas con el mismo patrón”.

La identidad de su madre “también explicaría por qué tiene el espejo mágico” que, en la historia de Disney, le informa a la madrasta de Blancanieves que ella no es la más bonita del reino.

Esta teoría explicaría por qué Lord Farquaad tiene un espejo mágico. Imagen DreamWorks Animation



Para descifrar quién es el padre de Lord Farquaad, ‘The Lore Guy’ solo se fijó en el color de las prendas de los enanos: Gruñón es el único que se viste completamente de rojo. El creador de contenido incluso sugiere que la piedra preciosa que adorna el cinturón del villano en ‘Shrek’ pudo haber sido extraída de una mina por su propio padre.



Lo cierto es que esta teoría sobre los padres de Lord Farquaad no está tan alejada de lo que dicta el canon de ‘Shrek’.

En la obra musical de la franquicia, se revela que Gruñón es el padre del personaje y que lo había echado de su casa porque seguía viviendo en su casa a sus 28 años.

Si bien en dicha adaptación no se destapa la identidad de su mamá, se sugiere que sería de la protagonista de ‘La princesa y el guisante’, quien, supuestamente, falleció cuando él era pequeño.

Teoría de fan explicaría quiénes son los padres de Lord Farquaad en 'Shrek' Imagen DreamWorks Animation

Internet opina sobre la teoría que revela la identidad de los padres de Lord Farquaad

El video en el que ‘The Lore Guy’ expone su teoría se volvió viral en TikTok, alcanzando 2.7 millones de reproducciones, miles de ‘likes’ y comentarios.

Sin embargo, la mayoría de los usuarios de TikTok señaló el detalle que tumbaría la teoría de ‘The Lore Guy’:

“¿No se supone que en la primera película le presentan a Blancanieves como una soltera?”, “Blancanieves no puede ser su mamá ya que se la ofrecen como soltera disponible para casarse”, “Pero si es una de las doncellas entre las que puede elegir, ¿cómo le van a mostrar a su madre?”, “No creo que el espejo le haya recomendado casarse con su mamá”.



A pesar de este error, muchos tomaron su hipótesis como punto de partida para crear otras que les harían más sentido:

“Para mí, son la Reina Malvada y Gruñón”, “Tiene demasiado sentido, agregando que el creador estaba molesto con Disney y quería hacer una sátira de la compañía”, “Blancanieves aparece en ‘Shrek 3’ con la misma edad que Fiona, así que no cuadra. La Reina Malvada, por otro lado…”.



¿Qué piensas tú sobre el tema? Deja tu opinión en los comentarios.