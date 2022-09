¿Tuvieron que regrabar ‘Shazam 2’ porque era mala? El director aclaró los rumores

Las películas de ‘Shazam!’ han tenido diferentes cambios, como el hecho de que originalmente Black Adam iba a salir en la primera, pero La Roca rechazó el papel.

En su segunda entrega, la película de DC ha sufrido nuevas modificaciones, como la fecha en la cual llegará a los cines. Originalmente se estrenaría en noviembre de 2022, pero ahora lo hará hasta marzo de 2023.

Ha corrido el rumor de que esta decisión se tomó para tener más tiempo para poder regrabar algunas partes de la película, pues supuestamente le hacía falta calidad: el director explicó qué pasó en realidad.

Los rumores del retraso del estreno de ‘Shazam! Fury of the Gods’



Este cambio de fecha no ha sido el primer retraso que ‘Shazam! Fury of the Gods’ ha padecido. Debido a la pandemia de COVID-19 se detuvo el proyecto, el cual terminó desarrollándose de mayo a agosto de 2021.

Sin embargo, se ha considerado que la decisión de mover el estreno de la segunda película de ‘Shazam!’ se debió principalmente a los problemas financieros que tiene Warner, lo cual ha afectado principalmente a las producciones de DC.

Pero hay quienes piensan que este cambio de fecha de estreno se debió al lanzamiento de ‘Avatar 2’, la cual está programada para presentarse ante el público el 15 de diciembre de 2022. Es decir, dado de que piensa que ‘Avatar 2’ arrasará en los cines tal y como sucedió con su primera entrega, se tiene la idea de que DC no se arriesgará a lanzar uno de sus próximos títulos más prometedores casi al mismo tiempo.



No obstante, también se ha dicho que, a pesar de que la película estaba completa, se retrasó su lanzamiento porque se tuvieron que regrabar algunas escenas por “falta de calidad”.

El director de ‘Shazam! Fury of the Gods aclaró los rumores



David F. Sandberg, director de ‘Shazam! Fury of the Gods’ habló de una buena vez sobre los múltiples rumores que rodean a su película, y ello lo hizo a través de una sesión de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram.

Alguien le preguntó qué tan cierto era que ‘Shazam! 2’ estuviese siendo regrabada. El director respondió que esta información era completamente falsa y que la cinta no iba a tener más cambios, pero que sí se están retocando aún los detalles finales en ella:

"No. He visto informes de que Shazam está siendo regrabada, pero no es cierto. El corte terminó hace bastante tiempo y estamos haciendo la mezcla final, el color y los efectos visuales en este momento. Todos están contentos con la película y no iban a trabajar más tiempo solo por el cambio de fecha de estreno".



Además, aclaró cuál es la verdadera razón por la que se cambió la fecha de estreno, y tal parece que todo es culpa de ‘Aquaman’, película que estaba programada para estrenarse en marzo de 2023:

“Creen que la fecha anterior de Aquaman era mejor para nosotros y esa es la razón por la que nos mudamos. Definitivamente no estamos grabando más”.