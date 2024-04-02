‘Sex and the City’ tiene una temporada más corta que el resto: Sarah Jessica Parker es la 'culpable'

Video Las protagonistas de ‘Sex and the City’ no se soportaban en la vida real

‘Sex and the City’ se integró al catálogo de Netflix desde el pasado 1 de abril, dándole a la audiencia una nueva oportunidad de conectar con la historia de Carrie, Samantha, Miranda y Charlotte.

Quienes vean la historia por primera vez o quienes la vuelvan a ver por enésima vez, quizás tengan algunas preguntas, que respondemos a continuación.

PUBLICIDAD

¿Cuántas temporadas son de ‘Sex and the City’? Todas están disponibles en Netflix

La serie cuenta con un total de seis temporadas, que se emitieron originalmente entre 1998 y 2004. Un dato curioso es que la historia contó 94 episodios en total.

Las seis temporadas de ‘Sex and the City’ se pueden ver en ‘streaming' a través de las plataformas de Netflix y HBO.

‘Sex and the City’ Imagen Getty Images



Vale la pena mencionar que su éxito ha sido tal que la llevó a tener dos películas: 'Sex and the City: La película' (2008) y 'Sex and the City 2' (2010), que retomaban la historia de las protagonistas unos años después del final de la serie.

Adicionalmente, en 2021 se estrenó 'And Just Like That...', una serie que sigue las vidas de Carrie, Miranda y Charlotte en una edad más madura y en la actualidad.

Carrie Bradshaw en "And Just Like That" Imagen Instagram/Reprodução (@justlikethatmax)



Además, hay una precuela llamada ‘The Carrie Diaries’, que se centra en los años de secundaria de Carrie Bradshaw (no aparecen sus amigas).

¿Cuántos años tiene Carrie Bradshaw en la primera temporada de ‘Sex and the City’?

Al inicio de la serie, Carrie Bradshaw afirma que tiene 32 años. Dado que la primera temporada se desarrolla en 1998, esto quiere decir que su año de nacimiento es 1966.

La serie sigue una línea de tiempo que generalmente coincide con el tiempo real, por lo que Carrie debería envejecer un año por cada temporada.

Siguiendo esta lógica, Carrie cumple 35 años en la temporada 4 y 38 años al final de la serie original, como se confirma en el título del episodio ‘Catch-38’.

'Sex and the City' Imagen Home Box Office (HBO)



Sin embargo, con la introducción de las películas, la continuidad temporal y las edades de los personajes parecen perder sentido, ya que se muestran discrepancias entre las edades que se mencionan y las que se infieren del tiempo que ha pasado desde la serie original.

PUBLICIDAD

¿Por qué la temporada 5 de ‘Sex and the City’ es más corta que las demás?

La quinta temporada de la serie es notablemente más corta que las demás, con solo ocho episodios en comparación con el promedio de alrededor de 18 episodios de las otras entregas.

La reducción en la cantidad de episodios se debió al embarazo de Sarah Jessica Parker durante el rodaje. A finales del 2001, la actriz y su esposo, Matthew Broderick, tuvieron a su primer hijo, James, y el ‘baby bump’ de la protagonista se empezaría a hacer evidente frente a la cámara. Cabe recordar que, en contraste, Carrie Bradshaw nunca se convierte en madre en la ficción.

James, el hijo de Sarah Jessica Parker apareció en la sexta temporada de ‘Sex and the City'. Imagen Getty Images



Un dato curioso es que ese mismo hijo de Sarah Jessica Parker hizo una breve aparición en ‘Sex and the City’. En la sexta temporada, su personaje se encuentra con su exnovio, Aidan Shaw, en la calle y descubre que se convirtió en padre, pues se le ve cargando a su hijo. El bebé de la escena es James Wilkie.