¿Qué fue de Smith, el guapo novio de Samantha en 'Sex and the City'? Así luce a sus 52 años

Jason Lewis, el actor que interpretó a Smith Jerrod en 'Sex and the City': su carrera en Hollywood

Jason Lewis nació el 25 de junio de 1971 en Newport Beach, California, y comenzó su carrera actoral en 1995 dentro de la serie 'High Sierra Search and Rescue'. En los años consecutivos, tuvo apariciones en otras producciones como 'Sensación de vivir', 'The King's Guard' o 'Grupo élite', pero su verdadero éxito llegaría al unirse al elenco de 'Sex and the City' en 2003, específicamente en la temporada número 6.

En dicho momento tenía alrededor de 32 años y fue considerado como uno de los galanes más populares, ya que no había chica que quedara perdidamente enamorada de él. Esto impulsó su carrera haciéndolo participar en un par de capítulos de series importantes como 'Dr. House', 'CSI: Miami', 'Charmed' , Lucifer o 'How I Met Your Mother'.

Fue en 2010 cuando le dio vida por última vez a Smith Jerrod en la cinta 'Sex and the City 2' y él fue uno de los pocos actores que no regresó para la serie 'And Just Like That...'; no obstante, continuó participando en películas y series hasta 2020.