Las actrices de 'Sex and the City' se llevaban fatal en la vida real: ¿los pleitos eran por dinero?

Video Las protagonistas de ‘Sex and the City’ no se soportaban en la vida real

Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis y Cynthia Nixon interpretaron a las inseparables amigas Carrie, Samantha, Charlotte y Miranda en la exitosa serie 'Sex and the City'. A lo largo de las seis temporadas y dos películas, el público disfrutó de sus dinámicas en pantalla, pero tras bastidores, se rumoreaba que existían conflictos entre ellas y que de hecho no se soportaban en la vida real.

Los entretelones de 'Sex and the City': Amigas en pantalla y rivales en la vida real

La teoría más fuerte al respecto sugería que existía tensión entre Carrie Bradshaw y Samantha Jones, alimentada por diferencias de opinión y rivalidades en el set. Estos rumores se intensificaron con el tiempo, especialmente durante la producción de las películas basadas en la serie.

No es un secreto que Samantha se volvió uno de los personajes más queridos de la franquicia a tal nivel que incluso su popularidad rebasó la de Carrie. Kim Cattrall, al darse cuenta de esto y de que ganaba menos dinero que Sarah Jessica Parker, decidió pedir un reajuste de sueldo para ella y sus otras dos compañeras, pero este jamás llegó, lo cual pudo iniciar su mala relación.

Sarah Jessica Parker comenzó a ser productora de 'Sex and the City', lo cual hizo que su sueldo aumentara y al darse a conocer que ella era la única actriz que tenía en su contrato una cláusula de no desnudez, las cosas se intensificaron aún más.

Si bien la rivalidad no estaba confirmada , Kim Cattrall aseguró en una entrevista de 2017 que nunca consideró a sus compañeras como amigas y no quería volver a participar en algún proyecto relacionado con la famosa serie de HBO.

"Hemos sido colegas, y, en cierto modo, es un lugar muy saludable para estar porque entonces tienes una línea clara entre tu vida y relación profesional y la personal. Sarah Jessica Parker pudo haber sido más amable, no sé cuál es su problema. Todas tienen hijos y tengo 10 años más que ellas, el punto en común que teníamos era la serie y la serie se acabó" fue parte de su declaración.



En esta misma entrevista la actriz que le dio vida a Samantha externó que rechazó volver a su personaje para una tercera cinta de 'Sex and the City', lo cual explica por qué jamás llegó a las pantallas.

Kim Cattrall arremetió contra Sarah Jessica Parker en 2018

La enemistad entre ambas quedó manifestada de manera pública en 2018 cuando Sarah Jessica Parker contactó a Kim en redes sociales para darle sus condolencias por la muerte de su hermano y ella respondió así.

"No necesito tu amor o apoyo en este momento trágico @sarahjessicaparker. Déjame hacer esto muy claro. (Si no lo he hecho ya) No eres mi familia. No eres mi amiga. Así que te escribo para decirte por última vez que dejes de explotar nuestra tragedia para restaurar tu personalidad de ‘niña buena".



Por su parte Kristin Davis y Cynthia Nixon se mantuvieron lejos del drama entre sus compañeras, aunque también dieron indicios que Kim Cattrall fue quien comenzó a cambiar y hasta dejar de hablarles.



En 2021 se lanzó la serie 'And Just Like That...' y si bien Kim Cattrall no participó en la primera temporada, en la segunda tuvo una pequeña aparición en el capítulo final donde mantiene una conversación telefónica con Carrie.

Se especula que debido a su mala relación en la vida real, la actriz de 67 años pidió grabar la escena sin interactuar con Sarah Jessica o alguna de sus antiguas compañeras. De acuerdo con el portal IMDb, obtuvo alrededor de 1 millón de dólares por su actuación, dejando en claro que Samantha es un personaje indispensable de 'Sex and the City' y que su ausencia en 'And Just Like That...' pudo ser la causa de que fuera rechazada por parte del fandom.



