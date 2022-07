'María Félix: La Doña': la polémica relación con su hermano en el primer capítulo de la serie

Una de las personalidades más importantes en el mundo del entretenimiento fue la gran actriz del Cine de Oro María Félix, quien con sus frases, carácter y talento frente a las cámaras enamoró a sus millones de seguidores.

Ahora, la historia de la famosa llegó a la pantalla gracias a la exclusiva serie de ViX+, ‘María Félix: La Doña’, que lanzó su primer episodio este 21 julio de 2022. En él, la actriz Abril Vergara protagoniza a la diva cuando era pequeña y muestra la relación que tenía con su hermano.

María Félix era rebelde y única desde niña: no le gustaban los vestidos

Una de las principales características de ‘María Bonita’ fue su actitud empoderada. En el primer capítulo de la bioserie se ve a la pequeña María Félix ponerse los pantalones de su hermano Pablo y desafiar a sus padres cuando le dicen que debería usar los vestidos largos.

Asimismo, ‘La Doña’ camina con gracia, la mirada arriba y demuestra su valentía y elegancia ante sus hermanas más pequeñas.

La relación entre María Félix y su hermano Pablo: la historia

Antes de su muerte, el 8 de abril de 2002, María habló en más de una ocasión sobre el profundo amor que desarrolló hacia su hermano mayor, Pablo, a quien apodó ‘Gato’ de cariño. En ‘María Félix: La Doña’, es su madre quien nota que los jóvenes tienen una relación muy unida, por lo que los lleva a la iglesia (al sospechar que va más allá de un lazo familiar).

El sacerdote demuestra sus malas intenciones con la pequeña María y Pablo no duda en defenderla; sin embargo, tras los rumores, los padres del joven Félix deciden enviarlo al Colegio Militar.

En una entrevista para ‘The Associated Press’ retomada por el periódico ‘Proceso’ el 20 de julio de 2022, la directora del proyecto, Mafer Suárez, habló sobre la relación que se retrata en la serie biográfica de María Félix.

“No existe evidencia histórica de qué fue lo que pasó entre los hermanos. No podemos afirmar que tuvieron relaciones sexuales, por ejemplo. (...) Nos parecía que tocarlo con delicadeza, dejándolo con evidencia, pero con delicadeza, era en primer lugar para preservar la dignidad de María, que para mí era algo muy, muy importante… No se trata de no decirlo, sino de encontrar la manera equilibrada, estética, respetuosa, amorosa de poder hablar algo tan particular”, señaló.

María Félix vivió la muerte de su hermano Pablo

Poco tiempo después de que Bernardo y Josefina (padres de María Félix) enviaran a su hijo al Colegio Militar, recibieron la inesperada noticia de que el joven había perdido la vida; la familia no recibió más detalles al respecto.

Esto afectó mucho a 'La Doña' debido a la estrecha relación que sostenía con él y a una promesa que se reflejó en la serie: estarían juntos a pesar de los malos comentarios y altibajos que la vida les presentara.

En la producción de Carmen Armendáriz, la adolescente asiste al entierro de su hermano y, en su mano, sostiene la herradura de su querido caballo Mil pesos, la cual fue un obsequio para el joven antes de su deceso.



El reparto de la serie ‘María Félix: La Doña’ está conformado por reconocidas celebridades como Ximena Romo, Sandra Echeverría, Erik Hayser, Josh Gutiérrez, Enoc Leaño, Ximena Ayala, Ximena Herrera y Axel Ricco.

Cuéntanos, ¿qué te pareció el primer capítulo de ‘María Félix: La Doña’? ¿Conocías estos importantes sucesos en la vida adolescente de ‘María Bonita’?