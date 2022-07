Las tres etapas de la vida de María Félix que abordará su serie biográfica, ‘La Doña’

El compromiso que las protagonistas de ‘La Doña’ han tenido con el proyecto es inigualable. Incluso María Félix se le manifestó a Sandra Echeverría antes de grabar la bioserie

Abril Vergara, Ximena Romo y Sandre Echeverría serán las actrices que darán vida a María Félix en su serie biográfica, la cual se estrenará en ViX+, plataforma de streaming que tendrá más de 10,000 horas de contenido en español. Estará disponible en Estados Unidos, México, y la mayoría de los países hispanohablantes de Latinoamérica, con un precio mensual de $6.99 USD en EEUU y $119 MXN en México.

Cada una de ellas será responsable de interpretar a 'La Doña' en diferentes etapas de su vida, como su adolescencia, adultez o edad madura: te contamos los detalles.

Abril Vergara: niñez de María Félix en ‘La Doña’

La actriz que interpretará a María Félix en su infancia y adolescencia será Abril Vergara. En su cuenta de Instagram se define como alumna del CEA Infantil Televisa y se ha pronunciado con emoción sobre este nuevo proyecto:

"Estoy más que feliz y emocionada de participar en este proyecto, la primera serie sobre la vida de María Félix, una de las mujeres y actrices más representativas y emblemáticas de México…. Que se verá en exclusiva por ViX +! Al lado de dos extraordinarias actrices @sandraecheverriaoficial @ximenalaromo".



Es probable que durante esta etapa de la vida de María Félix podamos ver cómo creció en Álamos, Sonora junto a sus padres y sus once hermanos.

Durante los años de su infancia y adolescencia, ‘La Doña’ desarrolló un cariño en particular con su hermano Pablo, a quien sus padres tuvieron que enviar al Colegio Militar.

Ximena Romo: María Félix de los 16 a los 31 años

La actriz Ximena Romo, quien es reconocida por participar en producciones como ‘El color de la pasión’, ‘La vida inmoral de la pareja ideal’ o ‘Señorita 89’ será quien interprete a María Félix de los 16 a los 31 años. De acuerdo con EFE, Romo dio diversos detalles sobre su papel a miembros de la prensa:

"Me toca la época en la que se convierte en María Félix, la mujer que hoy conocemos, me he aventado a hacer una María que se puede quebrar, que también le duelen cosas, que se tuvo que hacer la fuerte y al mismo tiempo no perdía la esencia de María, lo más importante es conocer al ser humano detrás".



Esta declaración concuerda con la historia personal de María Félix, pues en esta etapa de su vida fue a la Universidad de Guadalajara, se casó con Enrique Álvarez Alatorre y tuvo a su primer hijo. Sin embargo, terminó muy pronto su matrimonio, por lo que se mudó a la Ciudad de México junto con su primogénito.

Fue ahí donde el director de cine Fernando Palacios la abordó mientras observaba vitrinas en el Centro Histórico para preguntarle si estaba interesada en hacer cine. A partir de ese momento, su carrera comenzó a despegar de una manera impresionante.

Sandra Echeverría: María Félix en su etapa madura

La versión madura y más adulta de María Félix en su serie biográfica ‘La Doña’ será interpretada por la actriz Sandra Echeverrría. Al respecto, confesó en una entrevista con Yordi Rosado el 5 de abril de 2022 los diversos retos que ello ha significado:

“Ha sido estar trabajando, estudiándola. Tengo un disco duro con 47 películas de ella. He visto documentales, entrevistas, leí su libro de ‘Todas mis guerras’ que escribió Enrique Krauze que es espectacular y tratando de agarrar el tono de voz, el color, la forma de mover las manos, los gestos, la ceja. Entonces sí, ha sido realmente un trabajo muy profundo”.



En esta etapa en la que Sandra Echeverría interpretará a María Félix, se podrá ver a la diva del cine de oro mexicano en todo su esplendor. Se trata del periodo en el que participó en sus mayores éxitos cinemátográficos, muchos de ellos de la mano del cineasta Emilio “El Indio” Fernández.