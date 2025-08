‘Invincible’ y el cameo que enloqueció a sus fans en la temporada 2: ¿Es Spider-Man o Agent Spider?

¿Spider-Man o Agent Spider? El cameo de ‘Invincible’ explicado

En el episodio ‘I Thought You Were Stronger’, Mark Grayson, el protagonista de la serie se enfrenta a Angstrom Levy, un poderoso villano capaz de abrir portales a diferentes universos.

¿‘Betty, la fea 2’ no respetó la telenovela? Inconsistencias con la historia original

Hay que recordar que meses atrás se especuló un posible encuentro entre Invincible y Spider-Man en esta temporada, luego de que Josh Keaton, el actor de doblaje de Peter Parker en la serie animada 'The Spectacular Spider-Man' hiciera una publicación en X (la red social anteriormente llamada Twitter).

Josh Keaton, actor de doblaje de Peter Parker en la serie animada 'The Spectacular Spider-Man', anunció meses atrás que formaría parte de ‘Invincible’.



Aunque la serie animada no mostró a Spider-Man, el cameo claramente fue un guiño al superhéroe arácnido. En el mundo de los cómics, la unión entre Invincible y Spider-Man se materializa en un crossover notable en Marvel Team-Up #14, obra de Robert Kirkman, Cory Walker, Bill Crabtree y Cory Petit. Dicha historieta comienza de una forma similar a los eventos de ‘I Thought You Were Stronger’.