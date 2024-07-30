Yo soy Betty, la fea

'Marcela' casi fallece en una escena de 'Yo soy Betty, la fea': esto pasó

Natalia Ramírez reveló una terrible anécdota que sucedió durante las grabaciones de 'Yo soy Betty, la fea'. En una escena la actriz tuvo que meterse a un jacuzzi, situación que casi le cuesta la vida.

Redactora
Por:
Alexandra Gómez.
Video ¿Betty y Armando sí se casaron en la vida real? La boda al final de 'Betty la fea' no fue actuación

Natalia Ramírez, actriz colombiana conocida por su papel de Marcela Valencia en ‘Yo soy Betty, la fea’, compartió una aterradora experiencia que vivió durante las grabaciones de la telenovela. A través de su canal de YouTube @actriznatalia, reveló que una escena casi le cuesta la vida, al dejarla incapacitada por tres días.

En su cuenta de videos, donde también comparte anécdotas, análisis de escenas y recetas de cocina, la actriz detalló cómo, mientras grababan una escena en particular, se enfrentó a una situación extremadamente peligrosa.


Todo transcurrió en un jacuzzi, donde su personaje, Marcela, intentaba persuadir a Armando Mendoza (interpretado por Jorge Enrique Abello) para que se quedara con ella durante la noche. El problema surgió cuando, en la casa donde filmaban, el calentador de agua no servía.

“Esta en particular, no sé si puedo llamarla chistosa, pero tiene una anécdota detrás de cámara muy interesante, aunque no sé si interesante porque casi me muero cuando tuve que hacerla”, recordó Natalia.
“La realidad es que el calentador en la casa donde estábamos grabando se dañó. Así que no había agua caliente. Por tanto, tocó llenar la tina con agua fría”.
Natalia Ramírez le dio vida a Marcela Valencia en 'Yo soy Betty, la fea'.
Imagen Captura de pantalla YouTube @actriznatalia

Para agravar la situación, no había productos para hacer espuma, así que la producción usó un detergente muy fuerte, con poder arranca grasa y muy agresivo para la piel.

“Hace 23 años no había tanto producto para espumas, así que lo que más sacaba espuma era el jabón de lavar platos y ropa”, contó.

Natalia recordó cómo, al ingresar al agua fría, soltó un grito de dolor.

Debido a su alergia al frío, su cuerpo reaccionó mal y le causó una inflamación en la cara y nariz. Aunque la escena duró apenas unos segundos, las consecuencias fueron severas y estuvo muy enferma durante tres días.

“No se pueden imaginar el grito que pegué… claro, que después me enfermé. Soy hiper alérgica y una de las cosas que más alergia le tengo es al frío”.


La actriz recordó el incidente con una mezcla de humor y seriedad, y recalcó que son pocos los que saben lo que sucede detrás de cámaras en la producción de una telenovela.

La actriz se enfermó por tres días por esta escena.
Imagen Captura de pantalla YouTube @actriznatalia


Para ella, este evento en particular retrata los desafíos y riesgos a los que se enfrentan los actores durante el rodaje, que a menudo son invisibles para el público.

“Esos son los gajes del oficio, que muchas veces cuando ven las escenas no saben todo lo que hay detrás de cámara. Todo lo que pasa detrás de una escena que además dura 25 segundos, pero esos 25 segundos me costaron tres días de incapacidad”, concluyó.


El regreso de 'Betty, la fea' ha revivido el interés en la serie y en las anécdotas y detalles de las grabaciones de la primera entrega que fue un éxito mundial.

Estas historias ayudan a mantenervivo no sólo el interés también el legado que la telenovela colombiana ha dejado en la memoria de sus seguidores.

Yo soy Betty, la feaTelenovelasSeriesPrime VideoJorge Enrique AbelloPremios Juventud

