¿Con quién se encuentra Betty al final de ‘Betty, la fea: la historia continúa’? Todo sobre la temporada 2

Video 'Betty, la fea: la historia continúa': los personajes que fallecieron, el divorcio de Betty y Armando y las revelaciones de la nueva serie

‘Betty la fea: la historia continúa’ nos sorprendió con nuevos actores , y también con muchas dosis de nostalgia y del humor que caracteriza a la historia de Beatriz Pinzón.

Después de 10 capítulos, la primera temporada de la serie de Prime Video llegó a su final. Pero ¿qué pasará con el futuro del programa?

Así será la temporada 2 de ‘Betty, la fea: la historia continúa’



Desde que se estrenó en 1999 la historia de Beatriz Pinzón ha cosechado muchos éxitos. Y lo mismo le está pasando a la nueva versión de 2024 (ya hasta hay teorías de los fans).

Y es que la serie protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello batió un récord, pues se convirtió en la producción latinoamericana con mayor audiencia global en su semana de estreno en la historia de Prime Video.

Debido a ello y al apoyo que los fans le han mostrado a la serie, la empresa confirmó que ‘Betty, la fea: la historia continúa’ tendrá una segunda temporada.

No se han revelado muchos detalles sobre ella. Pero tomando en consideración los tiempos de la primera, se especula que podría llegar a la plataforma a mediados o finales de 2025. Lo más probable es que Prime Video haga una confirmación oficial próximamente.

¿Armando renunció para siempre a Betty en ‘Betty, la fea: la historia continúa’?



En el último capítulo de la temporada 1 por fin pudimos ver cómo, después de tantas objeciones, Armando se dispuso a firmar los papeles de su divorcio con Betty.

No solo eso, si no que él se tomó el tiempo de entregarlos personalmente a su amada en la playa a la que ella fue a despejarse.

Aunque pareciera que después de tantos años la historia de Armando y Betty llegó definitivamente a su final, es probable que la temporada 2 aborde cómo ambos personajes experimentan la soltería.

Probablemente Don Armando regrese a sus donjuanescas andadas, y tal y como vimos al final de ‘Betty, la fea: la historia continúa’, quizás Betty encuentre otro amor que la valore más.

¿Quién es el misterioso hombre con el que Betty se encuentra al final de ‘Betty, la fea: la historia continúa’?



Si algo sorprendió a todos los fans de ‘Betty, la fea’ es que al final de la primera temporada Betty se reune con un misterioso hombre en la playa.

Ella se alegra por verlo, le dice que lo estaba esperando, y que ahora que está soltera está feliz de verlo. Los fans se están preguntando quién podría ser este misterioso hombre y ya tienen varias teorías al respecto.

Algunos dicen que podría ser “el francés” de la serie original, quien habría regresado a Cartagena para poder consumar el amor que siempre ha sentido por Betty. Si fuera así, se sumaría a los actores que regresaron a la serie de Prime Video.

Otros dicen que podría tratarse de Esteban, el abogado de Betty con quien tuvo una conexión especial en esta primera temporada.

Sin embargo, hay quienes han ido más lejos, y dicen que probablemente Betty solo esté muy borracha a causa de su recién divorcio con Armando, y se esté imaginando todo en su cabeza.