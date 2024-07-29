Yo soy Betty, la fea

Betty la fea 2’: ¿Ignacio es el hijo secreto de Daniel? Teoría de fans enloquece las redes

La nueva serie de 'Betty la fea' despertó un interés muy especial en uno de sus nuevos personajes. Los fans de la telenovela aseguran que Ignacio es el hijo no reconocido de Daniel Valencia. Esto dice la teoría que se ha vuelto viral.

Video Los fans de 'Betty, la fea' están molestos porque Sandra sea lesbiana: ¿Se lo sacaron de la manga?

La nueva serie de 'Betty, la fea: La historia continúa' llegó a Prime Video y trajo de vuelta a entrañables y queridos personajes, pero también nos presentó caras nuevas que prometen darle un giro interesante a la trama.

Entre estos nuevos papeles destaca el de Ignacio, protegido de Marcela Valencia, y de quien circula una interesante teoría en redes sociales.

¿Quién es Ignacio en 'Betty, la fea: La historia continúa'?

Ignacio es un genio de la informática y el vicepresidente de mercadeo de Ecomoda, una posición que obtuvo gracias a la recomendación de Marcela Valencia. Aunque inicialmente fue propuesto como presidente, Beatriz —quien finalmente tomó ese puesto— lo relegó a su actual posición.

Interpretado por Sebastián Osorio Mercado (lo vimos en 'Paraíso blanco' y 'Pasión de gavilanes'), Ignacio llamó rápidamente la atención de los fans por su enigmática y misteriosa personalidad.

Ignacio podría ser el hijo oculto de Daniel Valencia
Ignacio podría ser el hijo oculto de Daniel Valencia
Su carácter y estilo resultaron ser muy familiares, pues, de acuerdo con los comentarios de los usuarios de redes sociales, les recordó mucho a Daniel Valencia, el acérrimo enemigo de Beatriz Pinzón Solano en la primera entrega.

Los fans de la serie formularon una intrigante teoría sobre su verdadera identidad, la cual pone sobre la mesa que él podría ser el hijo no reconocido de Daniel Valencia, esto debido no solo a la similutud de sus personalidades, también a la cercana relación que tiene con Marcela.

“Nacho es hijo ilegítimo de Daniel, pero Marcela no lo sabe. De hecho, ella lo contrata para que destruya Ecomoda”, “Cuando vi que Marcela le daba un trato especial pensé que Ignacio podría ser hijo de Daniel. Su forma de ser medio despectivo me recuerda a él”, “¿Y si Daniel no está muerto? ¿Si solo está escondido? Y está usando a su hijo para su venganza”, son algunas de las teorías de los fans que se pueden leer en redes sociales.
Esta suposición, según los seguidores, no suena tan descabellada, pues a falta del antagonismo que Daniel Valencia le daba a 'Betty, la fea', los escritores tendrían que llenar ese hueco y qué mejor que con un hijo perdido.

¿Qué pasó con el personaje de Daniel Valencia?

En el capítulo 1 de 'Betty, la fea: La historia continúa', Marcela Valencia revela que su hermano fue injustamente encarcelado por el delito de lavado de activos y tuvo que pagar una condena de 25 años en prisión, donde murió. Sin embargo, hasta el momento no se ha especificado la causa de su fallecimiento

En la primera parte de 'Betty, la fea', Daniel Valencia compitió con Armando Mendoza por la presidencia de Ecomoda. Este personaje destacó por su actitud soberbia, machista y misógina.

