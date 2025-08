¿Habrá 'Spider-Man 4' sí o no? El director de la franquicia de películas por fin rompe el silencio

Video El encuentro de los 3 Spider-Man estuvo a punto de no suceder: Tobey y Andrew lo explicaron todo

Los rumores sobre una posible cuarta entrega de la saga 'Spider-Man' dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Tobey Maguire no cesan. Desde que se estrenó la primera película de la dupla en 2002, ‘Spider-Man’, los fans quedaron enganchados con el trabajo de la dupla. Tanto así que, 14 años después de su última cinta del superhéroe, ‘Spider-Man 3’ (2007) siguen esperando ver sus nombres juntos en cartelera.

Tras la participación de Maguire en ‘No Way Home’, las especulaciones de que finalmente podría llegar ‘Spider-Man 4’ no han hecho más que aumentar. Raimi finalmente habló al respecto.

Tobey Maguire como Spider-Man. Imagen The Grosby Group

¿‘Spider-Man 4’ con Tobey Maguire es una posibilidad? Sam Raimi responde

En su reciente paso por WonderCon, el director fue cuestionado por CBR sobre los crecientes rumores de que su cuarta entrega del ‘Hombre Araña’ finalmente podrían llegar a cines.

Lamentablemente para los fans, sus palabras no fueron nada prometedoras: “Aún no he oído hablar de eso. Leí sobre los rumores, pero no estoy trabajando en ello”.

“No he hablado con Tobey sobre eso, pero tal vez Marvel o Columbia Pictures sí lo hayan hecho. He trabajado recientemente con Marvel en 'Doctor Strange en el multiverso de la locura', así que tengo una buena relación con ellos. Estoy seguro de que me enteraría si el proyecto estuviera en marcha”, añadió Sam Raimi.

El director incluso descartó la posibilidad de hacer ‘Spider-Man 4’ en el futuro cercano: “Marvel y Columbia están teniendo mucho éxito con las películas actuales de ‘Spider-Man’, y no sé si me propondrán contar esa historia".

Sam Raimi descarta estar trabajando en 'Spider-Man 4'. Imagen Getty Images



Aun así, Sam Raimi mostró su total apoyo a las películas actuales de ‘Spidey’, protagonizadas por Tom Holland: “Me encantan todas las nuevas películas de ‘Spider-Man’. Me encantó 'No Way Home'. Fue realmente emocionante ver a Tobey [Maguire] de nuevo en ella”.

Sam Raimi, Tobey Maguire y Kirsten Dunst siguen abiertos a la posibilidad de ‘Spider-Man 4’

Pese a las más recientes declaraciones del director, el elenco principal de sus películas y él mismo han declarado previamente su interés por revivir la historia.

Tobey Maguire, por ejemplo, dijo Marvel que estaría abierto a participar en cualquier proyecto relacionado con Spider-Man: “Si me llamaran para hacer algo de Spider-Man, sería un '¡sí!’”.

Kirsten Dunst, quien interpretó a Mary Jane Watson en las entregas, también se mostró receptiva a la idea en una entrevista con ‘Marie Claire’: “Sí, haría otra película de ‘Spider-Man’. Me pagan mucho dinero, tengo dos hijos y mantengo a mi madre”.

En 2021, Dunst ya había declarado a ‘Variety’ que “lo haría” si le propusieran volver a interpretar a Mary Jane: “¿Por qué no? Sería divertido. A estas alturas sería la vieja MJ con los pequeños bebés ‘spidey’”.

Sam Raimi, Tobey Maguire y Kirsten Dunst Imagen Getty Images



Sam Raimi, por su parte, comentó a ComicBook tras el estreno de su entrega de ‘Doctor Strange’ que “todo es posible” en el multiverso de Marvel, lo que abre la puerta a una cuarta película de 'Spider-Man': “Amo a Tobey. Amo a Kirsten Dunst. Creo que todo es posible”.

¿Mantienes las esperanzas de algún día ver la ‘Spider-Man 4’ de Sam Raimi o crees que es momento de dejar ir la ilusión?