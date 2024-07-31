7 errores en la trama de 'Betty, la fea: La historia continúa' que han hecho enojar a los fans

Video Don Armando lanzó una aterradora predicción sobre Daniel Valencia y se cumplió en la secuela

‘Betty, la fea: la historia continúa’ capturó la atención de sus seguidores con la continuación de la trama que conquistó al mundo a finales de los 90. Ambientada 20 años después de los eventos originales, esta entrega ha generado mucha expectativa entre los fans, quienes están ansiosos por descubrir qué ha sucedido con los personajes que marcaron una época.

¿De qué trata 'Betty, la fea: La historia continúa'?

En esta nueva historia, encontramos a Betty separada de Armando Mendoza y en proceso de divorcio. Su hija, Mila, apenas la reconoce. Beatriz Pinzón regresa a la presidencia de Ecomoda, luego de que Marcela Valencia pidiera su destitución, pues la culpa del encarcelamiento de su hermano Daniel.

Con todo en contra, Betty buscará equilibrar su vida profesional y personal, pues una de sus prioridades es salvar las finanzas de Ecomoda al mismo tiempo que rescata a su familia antes de que sea tarde.

¿Qué historas están inconclusas en 'Betty, la fea: La historia continúa'?

Las reacciones de los fans han sido mixtas. Mientras algunos están encantados con el reencuentro de los personajes, otros sienten que la historia presenta varias lagunas.

#1 Marcela está estancada

Uno de los aspectos más debatidos es el regreso de Marcela Valencia. En la serie original, Marcela mostró madurez al dejar libre a Armando para que pudiera ser feliz con Betty.

Sin embargo, en esta nueva entrega, Marcela parece no haber aprendido nada en dos décadas. Aún guarda rencor hacia Betty y no por lo que se ha visto en los primeros capítulos no ha superado su historia de amor con Armando. Su resentimiento es palpable, especialmente cuando se entera que Betty no solo ha regresado a Ecomoda como presidenta, sino que ahora también es accionista.

" Yo pensé que Marcela iba a tener un progreso", "yo hubiera querido que su personaje se hubiera casado y hubiera tenido hijos", "me hubiera gustado verla con su propia empresa, millonaria, con un hombre maravilloso a su lado", "que flojera ser el personaje de Marcela, no avanzó con su vida y todavía se mira más amargada", son algunas de las observaciones que han hecho los seguidores.

#2 Armando sigue en problemas financieros

Armando Mendoza, por su parte, tampoco ha mostrado una gran evolución. A pesar de casi llevar a la ruina a Ecomoda 20 años atrás, repite los mismos errores. Su orgullo y su incapacidad para reconocer sus fallos han dejado nuevamente a la empresa al borde de la quiebra.

#3 ¿Qué pasó con las demás integrantes del 'Cuartel de las feas'?

Una gran incógnita es el destino del "Cuartel de las feas". De las seis integrantes originales, solo Bertha, Sandra y Aura María regresan. Sofía y Mariana están ausentes, y la historia de Inesita la concluyó con su fallecimiento tanto en la ficción como en la vida real.

Los fans se cuestionan qué pasó con las otras integrantes y por qué salieron de Ecomoda.

#4 ¿Por qué Mila quiere más a Marcela?

Otro punto intrigante es la relación entre Marcela y Mila. A pesar de su odio hacia Betty, Marcela se convierte en la aliada de Mila. Cuando la joven se pelea con su padre (Armando Mendoza) y se va de casa, en lugar de buscar refugio con su mamá (Betty), se va con Marcela, quien la recibe cálidamente, casi como una madre.

#5 Betty regresa a sus raíces

Betty también regresa a sus raíces. Tras varios años de transformación, vuelve a su estilo original, con gafas y el icónico flequillo, intentando reconectar con su esencia y recuperar la felicidad perdida.

#6 La muerte de Daniel Valencia



La muerte de Daniel Valencia es otro misterio. Encarcelado por malversación de activos en Ecomoda, su fallecimiento en la prisión deja muchas preguntas sin respuesta. ¿Cómo un hombre tan recto y aparentemente incorruptible pudo cometer tal crimen?

#7 ¿Qué le pasó a Nicolás Mora?



La caracterización de Nicolás Mora ha generado varias críticas. A pesar de ser 20 años menor que Don Hermes Pinzón, su apariencia en la nueva serie lo hace lucir mucho mayor, lo que ha desconcertado a los seguidores.

"Nicolás Mora es como el papá de don Hermes", "Don Hermes se ve mejor que él","qué le hicieron a Nicolás", "amé el regreso de Nicolás, pero el tiempo no le favoreció mucho", son algunas de las opiniones que se pueden leer en la red ocial china.

#8 La mamá de Betty murió



Finalmente, la muerte de Doña Julia, la madre de Betty, se menciona brevemente cuando Betty lee una carta que ella le dejó, donde la anima a reencontrarse a sí misma. Sin embargo no explican qué fue lo que realmente pasó con ella, cómo fueron sus últimos días, y como Don Hermes y Betty superaron esta pérdida.

Aunque los fans están emocionados por el regreso de ‘Betty, la fea’ y la mayoría de sus personajes, las interrogantes persisten.

¿Qué otros huecos has notado en la historia?