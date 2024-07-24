Yo soy Betty, la fea

‘Betty, la fea: La historia continúa’: ¿Cuántos capítulos tendrá la serie y cuándo se estrenan?

Los capítulos de ‘Betty, la fea: la historia continúa’ se estrenarán de forma escalonada, con dos episodios nuevos cada semana. Te compartimos las fechas de estreno, no te pierdas ningún detalle de la esperada secuela.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Redactora
Por:
Alexandra Gómez.
Video ¿Betty tuvo el final que se merecía desde la novela? Fans están encantados con su desenlace

Después de más de dos décadas de haber cautivado al público latinoamericano, la icónica telenovela colombiana ‘Yo soy Betty, la fea’ regresa con una continuación muy esperada. Esta secuela, titulada ‘Betty la fea: La historia continúa’ promete responderles a los seguidores de esta historia las preguntas sobre lo que ha sucedido con Beatriz Pinzón y Armando Mendoza después de tantos años.

La telenovela original tuvo un impacto mundial, con más de 335 episodios que fueron transmitidos en toda Latinoamérica.

Los capítulos se estrenarán los viernes.
Los capítulos se estrenarán los viernes.
Imagen Captura de pantalla trailer de 'Betty, la fea: La historia continúa'.


Su éxito fue tan grande que tuvo varias adaptaciones tanto en español como en otros idiomas inglés, italiano, ruso, entre otros.

PUBLICIDAD

Pero este fenómeno no terminó ahí, incluso años después de la transmisión de su último capítulo, la telenovela colombiana sigue consrvando su popularidad pues en cada plataforma en la que está no pasa desapercibida y se coloca entre los más vistos.

Más sobre Yo soy Betty, la fea

¿Betty tuvo el final que se merecía desde la novela? Fans están encantados con su desenlace
0:53

¿Betty tuvo el final que se merecía desde la novela? Fans están encantados con su desenlace

Cine y Series
El final de ‘Betty, la fea: la historia continúa’ explicado: ¿con quién se queda Betty?
0:53

El final de ‘Betty, la fea: la historia continúa’ explicado: ¿con quién se queda Betty?

Cine y Series
¿Con quién se encuentra Betty al final de ‘Betty, la fea: la historia continúa’? Todo sobre la temporada 2
3 mins

¿Con quién se encuentra Betty al final de ‘Betty, la fea: la historia continúa’? Todo sobre la temporada 2

Cine y Series
¿‘Betty, la fea 2’ no respetó la telenovela? Inconsistencias con la historia original
0:56

¿‘Betty, la fea 2’ no respetó la telenovela? Inconsistencias con la historia original

Cine y Series
7 errores en la trama de 'Betty, la fea: La historia continúa' que han hecho enojar a los fans
4 mins

7 errores en la trama de 'Betty, la fea: La historia continúa' que han hecho enojar a los fans

Cine y Series
'Marcela' casi fallece en una escena de 'Yo soy Betty, la fea': esto pasó
2 mins

'Marcela' casi fallece en una escena de 'Yo soy Betty, la fea': esto pasó

Cine y Series
Don Armando lanzó una aterradora predicción sobre Daniel Valencia y se cumplió en la secuela
0:58

Don Armando lanzó una aterradora predicción sobre Daniel Valencia y se cumplió en la secuela

Cine y Series
Betty la fea 2’: ¿Ignacio es el hijo secreto de Daniel? Teoría de fans enloquece las redes
2 mins

Betty la fea 2’: ¿Ignacio es el hijo secreto de Daniel? Teoría de fans enloquece las redes

Cine y Series
'Betty, la fea: la historia continúa': los personajes que fallecieron, el divorcio de Betty y Armando y las revelaciones de la nueva serie
3:48

'Betty, la fea: la historia continúa': los personajes que fallecieron, el divorcio de Betty y Armando y las revelaciones de la nueva serie

Cine y Series
Ellos son los nuevos actores de ‘Betty, la fea: la historia continúa’: Juanita Molina, Sebastián Osorio, Zharick León y más
2 mins

Ellos son los nuevos actores de ‘Betty, la fea: la historia continúa’: Juanita Molina, Sebastián Osorio, Zharick León y más

Cine y Series

¿Cuántos capítulos tendrá 'Betty, la fea: La historia continúa’?


Los episodios de 'Betty, la fea: La historia continúa’ estarán disponibles en Prime Video. La serie contará con 10 capítulos que se estrenarán semanalmente cada viernes, para mantener a los espectadores con cada nueva entrega.

Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello regresan a darle vida a los personajes que los lanzaron a la fama internacional.
Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello regresan a darle vida a los personajes que los lanzaron a la fama internacional.
Imagen Captura de pantalla trailer de 'Betty, la fea: La historia continúa'.


La secuela de ‘Betty, la fea’ ya está disponible en Prime Video desde el 19 de julio, los episodios se lanzarán dos por semana. Te dejamos el calendario de cuándo y qué capítulos se estrenan.

Capítulos 1 y 2: 19 de julio
Capítulos 3 y 4: 26 de julio
Capítulos 5 y 6: 2 de agosto
Capítulos 7 y 8: 9 de agosto
Capítulos 9 y 10:16 de agosto

De qué trata ‘Betty, la fea: La historia continúa’


La trama se centra en una Betty empoderada que trabaja duro para reconectar y reconstruir su relación con su hija adolescente.

En la historia Armando tendrá que hacerle frente a su separación de Betty.
En la historia Armando tendrá que hacerle frente a su separación de Betty.
Imagen Captura de pantalla trailer de 'Betty, la fea: La historia continúa'.


En esta nueva etapa, ella y Armando siguen casados pero separados desde hace años y a punto de concretar el divorcio. La muerte de Don Roberto Mendoza lleva a Betty a reunirse con sus antiguos compañeros de oficina y a retomar las riendas de Ecomoda donde se volverá ver cara a cara con su antigua rival, Marcela Valencia.

Reparto de ‘Betty la fea: La historia continua”

El elenco original regresa para dar vida a los personajes que hicieron famosa a la serie.

PUBLICIDAD

Ana María Orozco retoma su papel como Beatriz Pinzón Solano y Jorge Enrique Abello vuelve como Armando Mendoza. Junto a ellos, también regresan Natalia Ramírez como Marcela Valencia, Lorna Cepeda como Patricia Fernández, Mario Duarte como Nicolás Mora, Ricardo Vélez como Mario Calderón, Julián Arango como Hugo Lombardi, y otros actores queridos por los fans. Nuevos personajes también se suman a la trama, como Juanita Molina que da vida a Camila, la hija de Armando y Betty, y Sebastián Osorio como Ignacio.


Relacionados:
Yo soy Betty, la feaPrime VideoAna María OrozcoJorge Enrique AbelloSeriesPremios Juventud

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD