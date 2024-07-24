‘Betty, la fea: La historia continúa’: ¿Cuántos capítulos tendrá la serie y cuándo se estrenan?

Video ¿Betty tuvo el final que se merecía desde la novela? Fans están encantados con su desenlace

Después de más de dos décadas de haber cautivado al público latinoamericano, la icónica telenovela colombiana ‘Yo soy Betty, la fea’ regresa con una continuación muy esperada. Esta secuela, titulada ‘Betty la fea: La historia continúa’ promete responderles a los seguidores de esta historia las preguntas sobre lo que ha sucedido con Beatriz Pinzón y Armando Mendoza después de tantos años.

La telenovela original tuvo un impacto mundial, con más de 335 episodios que fueron transmitidos en toda Latinoamérica.

Los capítulos se estrenarán los viernes. Imagen Captura de pantalla trailer de 'Betty, la fea: La historia continúa'.



Su éxito fue tan grande que tuvo varias adaptaciones tanto en español como en otros idiomas inglés, italiano, ruso, entre otros.

Pero este fenómeno no terminó ahí, incluso años después de la transmisión de su último capítulo, la telenovela colombiana sigue consrvando su popularidad pues en cada plataforma en la que está no pasa desapercibida y se coloca entre los más vistos.

¿Cuántos capítulos tendrá 'Betty, la fea: La historia continúa’?



Los episodios de 'Betty, la fea: La historia continúa’ estarán disponibles en Prime Video. La serie contará con 10 capítulos que se estrenarán semanalmente cada viernes, para mantener a los espectadores con cada nueva entrega.

Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello regresan a darle vida a los personajes que los lanzaron a la fama internacional. Imagen Captura de pantalla trailer de 'Betty, la fea: La historia continúa'.



La secuela de ‘Betty, la fea’ ya está disponible en Prime Video desde el 19 de julio, los episodios se lanzarán dos por semana. Te dejamos el calendario de cuándo y qué capítulos se estrenan.

Capítulos 1 y 2: 19 de julio

Capítulos 3 y 4: 26 de julio

Capítulos 5 y 6: 2 de agosto

Capítulos 7 y 8: 9 de agosto

Capítulos 9 y 10:16 de agosto

De qué trata ‘Betty, la fea: La historia continúa’



La trama se centra en una Betty empoderada que trabaja duro para reconectar y reconstruir su relación con su hija adolescente.

En la historia Armando tendrá que hacerle frente a su separación de Betty. Imagen Captura de pantalla trailer de 'Betty, la fea: La historia continúa'.



En esta nueva etapa, ella y Armando siguen casados pero separados desde hace años y a punto de concretar el divorcio. La muerte de Don Roberto Mendoza lleva a Betty a reunirse con sus antiguos compañeros de oficina y a retomar las riendas de Ecomoda donde se volverá ver cara a cara con su antigua rival, Marcela Valencia.

Reparto de ‘Betty la fea: La historia continua”

El elenco original regresa para dar vida a los personajes que hicieron famosa a la serie.

Ana María Orozco retoma su papel como Beatriz Pinzón Solano y Jorge Enrique Abello vuelve como Armando Mendoza. Junto a ellos, también regresan Natalia Ramírez como Marcela Valencia, Lorna Cepeda como Patricia Fernández, Mario Duarte como Nicolás Mora, Ricardo Vélez como Mario Calderón, Julián Arango como Hugo Lombardi, y otros actores queridos por los fans. Nuevos personajes también se suman a la trama, como Juanita Molina que da vida a Camila, la hija de Armando y Betty, y Sebastián Osorio como Ignacio.