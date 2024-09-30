'Nadie nos va a extrañar': La serie que te llevará directo a tus años de estudiante (para reír y llorar)

Video Nicolás Haza es idéntico a Ludwika Paleta: ya hasta actuaron juntos

'Nadie nos va a extrañar' es una serie mexicana de Prime Video que ha capturado la atención del público, gracias a su ambientación en los años 90 y su trama llena de humor y drama adolescente.

El elenco de la serie 'Nadie nos va a extrañar'

El cast de 'Nadie nos va a extrañar' está compuesto por cinco jóvenes talentos, que han comenzado a destacar en el mundo del entretenimiento. Entre los actores principales se encuentran:

Alex Madrazo como Memo en 'Nadie nos va a extrañar'

El personaje de Memo es un joven que busca popularidad y dinero, a través de un negocio ilegal en su escuela.

Axel Madrazo es hijo del conocido conductor de espectáculos Óscar Madrazo y ha participado en otras producciones como 'Luis Miguel, la serie'.

Nicolás Haza como Alex en 'Nadie nos va a extrañar'

Nicolás Haza, el hijo de Ludwika Paleta que heredó su talento y belleza, es otro de los protagonistas de la serie de Prime Video, pues interpreta a Alex.

El joven actor ha aparecido en otras series como 'Los ricos también lloran' y 'Te quiero y me duele'.

Nicolás Haza en la serie 'Nadie nos va a extrañar' Imagen Cortesía Amazon MGM Studios

Camila Calónico es Marifer en 'Nadie nos va a extrañar'

Camila Calónico interpreta a Marifer, una joven que se enfrenta a los desafíos típicos de la adolescencia. La actriz ha trabajado en producciones como 'Latido' junto a Marina de Tavira.

Virgilio Delgado como Tenoch en 'Nadie nos va a extrañar'

El personaje de Tenoch también forma parte del grupo de amigos que se embarcan en el negocio ilegal organizado por Memo.

Virgilio Delgado hHa demostrado su talento en diversas producciones, tanto en televisión como en cine.

Macarena Oz como Daniela en 'Nadie nos va a extrañar'

Daniela es una de las amigas del grupo, que también se ve envuelta en las aventuras y problemas del negocio.

Cast 'Nadie nos va a extrañar' Imagen Prime Video

¿Cuántos capítulos tiene la serie 'Nadie nos va a extrañar?

La primera temporada de 'Nadie nos va a extrañar' consta de 8 episodios, cada uno con una duración de 35 a 40 minutos. Esta estructura permite desarrollar la trama de manera fluida y mantener al espectador enganchado a lo largo de la temporada.

¿De qué trata la serie 'Nadie nos va a extrañar?

La serie se desarrolla en la década de los 90, una época sin redes sociales donde los jóvenes pasaban más tiempointeractuando cara a cara. La historia sigue a un grupo de cinco adolescentes que estudian en la preparatoria y deciden iniciar un negocio ilegal en su escuela. Venden tareas, guías y otros proyectos a sus compañeros para ganar dinero y popularidad.

Serie 'Nadie nos va a extrañar' de Prime Video Imagen Cortesía Amazon MGM Studios

A lo largo de los episodios, los protagonistas enfrentan diversas problemáticas propias de su edad, como el enamoramiento, la sexualidad, la amistad y otros intereses. La serie no solo se centra en el negocio ilegal, sino también en cómo estos jóvenes lidian con sus emociones y relaciones en un entorno escolar.

¿Dónde ver la serie 'Nadie nos va a extrañar?

“Nadie nos va a extrañar” está disponible en la plataforma de streaming Prime Video. Esta serie ha ganado popularidad rápidamente, en parte gracias a su accesibilidad en una de las plataformas de streaming más utilizadas a nivel mundial.

