‘Los anillos del poder’ tendrá un elfo interpretado por un latino: él es Ismael Cruz Córdova

Sin duda, uno de los aspectos que más ha llamado la atención de ‘ Los anillos del poder’ es su costo: la realización de su primera temporada ascendió a 465 millones de dólares, según publicó The Hollywood Reporter en abril del 2021.

La producción de Prime Video, que se estrenará el 2 de septiembre, además, contará entre su elenco con el primer actor latino en darle vida a un elfo en el mundo de ‘El señor de los anillos’: te contamos de quién se trata.

Ismael Cruz Córdova es parte del elenco de la serie ‘El señor de los anillos: Los anillos del poder’

Debido al secretismo que ha caracterizado a esta producción desde el día uno, se tenían pocos detalles de su reparto.

Sin embargo, ahora sabemos que el papel de Arondir caerá sobre Ismael Cruz Córdova, un actor originario de Puerto Rico que inició su carrera a los 15 años.



Según su biografía de IMDb, después de unirse al club de teatro de su escuela, descubrió su gran amor por las artes escénicas y consiguió sus primeros papeles en comerciales y televisión.

A sus 19 años, se mudó de su isla natal a Nueva York para profesionalizarse en su arte.

Uno de sus papeles primeros papeles destacados fue el de Mando en ‘Plaza Sésamo’, que tuvo entre 2013 y 2015.



Adicionalmente, Ismael Cruz Córdova ha trabajado en importantes proyectos de cine y televisión como ‘Ray Donovan’, ‘Berlin Station’ ‘The Undoing’, ‘Miss Bala', 'María, reina de Escocia’ y más.

Todo inica que el boricua tiene un gusto especial por los títulos de ciencia ficción, pues, además de ser parte de ‘Los anillos del poder’, tuvo una breve participación como Qin en 'The Mandalorian' y tendrá un papel (hasta ahora desconocido) en la serie ‘El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro’.

Ismael Cruz Córdova habló de la importancia de incluir a actores latinos y de color en el mundo de ‘El señor de los anillos’

Ser el primer latino en interpretar a un elfo en la Tierra Media no es cosa menor. Eso lo sabe muy bien el histrión, quien comentó en entrevista para la revista Time (publicada el pasado 15 de agosto) que, cuando vio las películas de ‘El señor de los anillos de pequeño’:

“No me veía representado. Cuando decía ‘quiero ser un elfo’, la gente me decía ‘los elfos no se ven como tú’. Cuando escuché del personaje en la serie, se sintió como una misión que alcanzar”.



En la misma conversación, relató que, a pesar de que fue rechazado en varias ocasiones, estaba tan determinado a formar parte de la serie que audicionó por 6 o 7 meses para obtener un rol.