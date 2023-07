¡Tan divino! 'Yo soy Betty, la fea' regresa con una secuela tras 20 años: ¿cuándo se estrena?

En 1999 se lanzó 'Yo Soy Betty, la fea ', una de las telenovelas más populares y que hasta la fecha mantiene un lugar especial en el corazón de sus fans, tanto así que al llegar a las plataformas de streaming se volvió uno de los programas más populares colocándose en el top 10.

Su importancia es tal que aún vive gracias a sus frases que miles de personas usan en su vida diaria y a los usuarios de TikTok, quienes comparten las escenas más icónicas en pequeños clips.

Amazon Prime Video anuncia la secuela de 'Yo soy Betty, la fea"

Después de 366 episodios, en 2001 llegó el final de la telenovela y aunque se pensó que éste sería el cierre de la historia resulta que Amazon Prime Video confirmó que no es así.

En su cuenta de Twitter @PrimeVideoLat, público este 6 de julio un video donde aseguró que después de 20 años 'Yo Soy Betty, la fea' tendrá nuevo episodios con la compañía de sus dos actores principales Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, quienes regresarán en sus antiguos papeles.

Ambos aparecen en un set de producción y muestran que la unión amorosa de dichos personajes sigue más fuerte que nunca, pues Ana María contempla con felicidad una foto de Don Armando y Jorge Enrique a su vez, la antigua credencial de Ecomoda que portaba Betty.



De acuerdo a la sinópsis oficial la historia se desarrolla 20 años después de la serie original. Betty mantiene su matrimonio con Armando Mendoza y trata de reconstruir su relación con Mila, su hija adolescente, a la par de preguntarse si escogió el camino que la hizo feliz o no.

La secuela será lanzada en la plataforma de streaming de Amazon de manera exclusiva y aunque verá la luz en 2024, aún es un misterio la fecha exacta.

Tampoco se dieron detalles sobre la cantidad de capítulos que tendrá o quiénes serán los otros actores originales que también regresarán.

Así reaccionaron los fans de la telenovela 'Yo Soy Betty, la fea' con el anuncio de la secuela

A pocas horas del anuncio, la fuerte base de fans de esta telenovela se mostró contenta porque verán a su pareja colombiana favorita de nuevo en la pantalla chica.

"No tienen idea de la felicidad que siento", "Tan divina noticia", "Literal grité de emoción", "Por fin, lo pedimos a gritos y nos lo dieron, gracias", "¿Me estás diciendo que volveré a escuchar la risa de Betty? sí quiero", "No puedo esperar más" y"¡Wow! Que emoción!! Magnífica idea. Ojalá la hagan los mismos que hicieron la novela para que esté igual de buena", fueron algunos de ellos.



No obstante, muchos hicieron una petición puntual a la empresa Amazon Primer Video y esa fue no arruinar la historia.

"Yo solo deseo que no la arruinen", "Sí, pero porfa que no sea una serie horrible", "Aquí cruzando los dedos para que todo salga bien", "Les juro que si lo hacen mal no se las perdono", "Aprovechen al elenco y no hagan tonterías", "Les suplico que tenga una trama convincente, no quiero que pase lo mismo que 'Pasión de Gavilanes'.

