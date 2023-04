Elizabeth Olsen se declara fan de 'Betty la fea': impacta a los fans latinos por sus razones

Elizabeth Olsen es una de las actrices más queridas del MCU gracias a su papel como La Bruja Escarlata, el cual evolucionó desde su primera aparición en 'Avengers: Era de Ultrón'.

Tras ser la villana en la cinta 'Doctor Strange en el multiverso de la locura' el pasado 2022, Elizabeth se ha dedicado a promocionar su último protagónico en la serie de HBO Max 'Love & Death', la cual narra cómo una mujer llamada Candy Montgomery, decide asesinar a sangre fría a una de sus amigas con un hacha.

Elizabeth Olsen reveló que su programa favorito es 'Yo soy Betty, la fea': hasta hizo un musical

En su más reciente entrevista en el programa ''The Jess Cagle Show' además de hablar sobre el reto del proyecto, la actriz fue cuestionada sobre cuál era su show favorito.

Sorprendentemente expresó que se trataba de la telenovela colombiana 'Yo soy Betty, la fea', la cual fue tan exitosa que fue replicada en miles de países y hasta el día de hoy, sigue siendo muy querida por los fans.

Elizabeth comentó que cuando era estudiante adoraba sentarse a ver los capítulos y de hecho la ayudó a aprender español, pues en esa clase le pidieron hacer un musical de su programa preferido.



Sin pensarlo dos veces se reunió con sus amigos para proponer adaptar la historia de Betty Pinzón al teatro, lo cual les encantó a todos, pues ellos también amaban los personajes.

"Durante los recesos, con mis amigos, buscábamos hacer un musical de nuestro show de televisión favorito. Hicimos 'Yo soy Betty, la fea'. Antes de que 'Ugly Betty' fuera un show norteamericano. Mis amigos y yo veíamos la telenovela en televisión e intentamos traducirla. Entonces creamos un musical de Betty, la fea para nuestra clase de español", fue su declaración.



Enfatizó que inspirarse en esta icónica telenovela le pareció "algo sofisticado" y aunque no dio detalles sobre cómo resultó al final del musical, lo más seguro es que terminó siendo un rotundo éxito.

Internet se expresó ante la declaración de Olsen de manera divertida

En redes sociales donde se esparció el clip de su declaración ,los usuarios expresaron sentirse impactados por este gusto tan peculiar e hicieron bromas al respecto añadiendo frases icónicas del programa televisivo.

"No dejó ni a la peliteñida", "Se imaginan si para 'Wandavision' hubieran hecho una esencia de como se enamoran como en la novela, y que Vision le diga: 'Wanda, yo a usted la amo'", "Quiero imaginar que recrearon la escena de 'Y llegaron los meseros'", "Wanda desato el Betty-verso en 'Multiverse of madness'", "¡Tan Divina!", "Elizabeth hace que 'Betty la fea' suene como un título fancy" y "Confirmado, Betty hace parte del universo Marvel", fueron algunos de ellos.



Algo que también hizo reaccionar a la gente es que Olsen sabe hablar un poco de español, pues al parecer este dato no era tan conocido.

¿Cómo que Elizabeth Olsen ve 'Betty la fea' y habla español?", "La verdadera pregunta es ¿Elizabeth Olsen sabe hablar español? OMG", "No sé qué me sorprende más, que le guste 'Betty la fea' o que haya tomado clases de inglés", "¿Por qué nunca supe que ella hablaba inglés?" o "Todo esto parece irreal, no me la creo que sepa español gracias a Betty", es como se expresaron.



A pesar de la viralidad de su confesión, por el momento ninguno de los ex actores de la telenovela ha emitido su opinón al respecto o reaccionado a sus palabras, lo cual podría resultar ser un crossover muy extraño, pero también interesante.

¿Ya sabías esta historia tan curiosa? Dinos en los comentarios.

