Russell Crowe volverá a los exorcismos en una película de terror: todo sobre ‘The Exorcism’

El increíble antes y después de los actores de 'Gladiador': así lucen 24 años después

Russell Crowe no regresará para ‘Gladiador 2’, pero, en cambio, tiene un proyecto en manos que a muchos les recordará a otra de sus películas.

Russell Crowe estelarizará otra película de terror con un exorcismo

El actor de 60 años se meterá en el papel de un poseído por el demonio. Según informó ‘Deadline’ el pasado 22 de abril, será el protagonista de una nueva película de terror titulada ‘The Exorcism’ y dirigida por Joshua John Miller.

La historia se centra en Anthony Miller, interpretado por Crowe, un actor que comienza a desmoronarse mientras filma una película de terror sobrenatural. A raíz de estos comportamientos erráticos, su hija distanciada, interpretada por Ryan Simpkins, deberá descubrir si su padre está volviendo a caer en sus adicciones pasadas o si hay algo más siniestro en juego.

La película ‘The Exorcism’ cuenta con un elenco impresionante, además del protagónico de Russell Crowe. De acuerdo con ‘Collider’, Sam Worthington interpretará a Joe, Chloe Bailey le dará vida a a Blake Holloway, David Hyde Pierce interpretará al padre Conor, Adam Goldberg tendrá el papel de Peter mientras que Adrian Pasdar interpretará a Tom.

La película se estrenará en cines el 7 de junio de 2024, aunque de momento no hay un tráiler o adelanto de la misma.

Russell Crowe Imagen Getty Images

Películas de Russell Crowe sobre exorcismos

Russell Crowe ha demostrado una notable versatilidad en su carrera, abordando una variedad de géneros y personajes. Sin embargo, en los últimos años, ha mostrado un interés particular en el subgénero del exorcismo.

‘The Exorcism’ es la segunda película en la que Crowe se adentra en esta temática, siguiendo a ‘The Pope' s Exorcist’ de Sony de 2023.

El padre Gabriele Amorth (Russell Crowe) fue en la vida real exorcista del Vaticano. Imagen 2.0 Entertainment / Sony Pictures



Esta última película nos muestra a Crowe en el papel del padre Gabriele Amorth, el principal exorcista del Vaticano que es enviado al extranjero para realizar exorcismos. La historia se basa en los libros de Gabriele Amorth, ‘An Exorcist Tells His Story’ y ‘An Exorcist: More Stories’, publicados en 1990 y 1992 respectivamente.

Tras su éxito en taquilla (recaudó casi 77 millones de dólares en todo el mundo), ‘Bloody Disgusting’ reportó en abril de 2023 que una secuela de ‘The Pope’s Exorcist’ está en marcha. Se espera que Crowe regrese en el papel principal, aunque hasta el momento, no se han anunciado detalles del proyecto.

En caso de que la película esté en proceso, Russell Crowe tendría tres películas sobre exorcismo bajo su nombre.

¿Qué te parece el hecho de que Russell Crowe volverá a interpretar a un exorcizador?