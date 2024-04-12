Trailer 'Gladiador 2': el personaje de Pedro Pascal, actores de la primera película que regresan y más

Video El increíble antes y después de los actores de ‘Gladiador’: así lucen 24 años después

El teaser de la secuela de la icónica película 'Gladiador' ha dejado a los fanáticos ansiosos por más. También dirigida por Ridley Scott, 'Gladiador 2' promete ser una experiencia sangrienta, épica y brutal que seguramente no defraudará a los admiradores de la historia original.

Internautas califican el trailer de 'Gladiador 2' como épico

En la reciente CinemaCon, Paramount Pictures reveló las primeras imágenes de 'Gladiador 2'. En el trailer, el protagonista Lucius (Paul Mescal) se enfrenta en un coliseo lleno de rinocerontes, babuinos sedientos de sangre e incluso barcos de guerra romanos.

La acción es intensa y la cinematografía promete llevarnos de vuelta al mundo de la antigua Roma con una fidelidad impresionante.



Cabe mencionar que el trailer exhibido en CinemaCon aún no está disponible para el público en general y los videos que circulan en Internet fueron hechos por los fans.

La historia de 'Gladiador' continúa en 'Gladiador 2' y promete venganzas

Aunque el loco plan inicial implicaba el regreso de Máximo Décimo Meridio (interpretado magistralmente por Russell Crowe en la primera entrega), los guionistas optaron por un enfoque más racional. La trama ahora se centra en Lucio, el sobrino de Cómodo, quien quedó profundamente marcado por el sacrificio de Máximo y podría liderar una rebelión de los gladiadores.

La aventura de Lucio se desarrolla en un mundo donde la gloria y la traición se entrelazan en cada arena de combate.

¿

Quiénes son los actores confirmados para 'Gladiador 2'?

Aunque Russell Crowe y Joaquín Phoenix dejaron una huella imborrable en la primera película, los eventos de aquel entonces hacen que su regreso sea complicado. Sin embargo, los 'flashbacks' podrían permitirnos revivir momentos clave con estos personajes icónicos.

De acuerdo con lo visto en el trailer, la nueva película contará con la participación de estrellas como Pedro Pascal, Denzel Washington y Joseph Quinn.

En el trailer se escucha la voz de Lucila, la madre de Lucio, interpretada por Connie Nielsen en la primera película, quien, hasta el momento, sería la única que regresaría a su papel original.

Otros miembros del elenco serán: Fred Hechinger, May Calamawy, Peter Mensah, Matt Lucas, Lior Raz y Tim McInnerny.

¿Qué personaje interpreta Pedro Pascal en 'Gladiador 2'?

Pedro Pascal interpreta a un general que termina convirtiéndose en gladiador, cansado de mandar a los jóvenes de Roma a morir a la guerra.

Las imágenes apuntan a que él será el antagonista de la historia, ya que habrá varios enfrentamientos con Lucio, sin embargo, todo parece indicar que Denzel Washington será el verdadero villano que maneje los hilos en la sombra y utilice a Pascal como mero instrumento en su beneficio para derrocar al Imperio Romano. También él es quien recluta a Lucio.

Fecha de estreno de 'Gladiador 2'

El 22 de noviembre de 2024 es la fecha elegida para el estreno exclusivo en cines de 'Gladiador 2'.

A pesar de los desafíos durante el rodaje, incluida una huelga de actores de Hollywood, la película está en camino. Las grabaciones comenzaron en junio de 2023 en Marruecos y se espera que algunas escenas adicionales se rueden en Malta y Reino Unido. El presupuesto inicial estimado de 165 millones de dólares ha aumentado considerablemente, lo que significa que el éxito en taquilla será crucial para evitar pérdidas financieras.

'Gladiador 2' promete llevarnos de nuevo a la arena, donde la valentía y la venganza se entrelazan en una lucha por la supervivencia. ¿Estás listo para enfrentarte a los gladiadores una vez más? ¡Prepárate para una experiencia épica en la gran pantalla!