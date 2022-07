6 curiosidades de 'REC': la protagonista nunca supo cómo iba a terminar la película

'El telefono negro' y otras películas de terror estadounidenses dominan las salas de cine en todo el mundo, pero en España ya han demostrado que puden contar historias igual de aterradoras.

'REC' comenzó como una película casi independiente, con un presupuesto que apenas alcanzaba los 2 millones de dólares, una cifra minúscula si se le compara con las grandes producciones de la industria.

A pesar de eso su éxito fue tan arrollador y los fans estuvieron tan complacidos con su historia que dio origen a una saga compuesta de 4 películas hasta el momento. A continuación te mostramos las 6 curiosidades de la grabación, sus estrellas y la trama de la saga de terror española 'REC'.





'REC': las historias que influenciaron a la película

Jaume Balagueró y Paco Plaza son las mentes detrás de 'REC' y en una entrevista con 'Espinoff' no sólo confesaron que son fans de las películas de zombies, sino que también revelaron cuales influenciaron más su trabajo.

“No sé, soy admirador de la velocidad de los zombies de '28 días después'. De hecho la vimos juntos en el Festival de Oporto, la presentó Danny Boyle allí. Y recuerdo que dijimos: “¡Es genial esta peli, los zombies corren!”, explicó Paco Plaza.

Los cineastas aprovecharon para reconocer que les gustaba mucho el trabajo del director estadounidense Zack Snyder, sobre todo en 'El amanecer de los muertos'.

'REC' fue un éxito comercial

Con una inversión cercana a los 2 millones de dólares, 'REC' recaudó en todo el mundo poco más de 32 millones de dólares. España, al ser el país de origen de esta película, fue en donde más dinero ganó, ya que se alcanzó en taquillas la suma de 12 millones de dólares. La segunda nación en donde 'REC' triunfó fue México, en donde se logró alcanzar los 5 millones en ventas.

Las cuatro películas de la saga recaudaron 67 millones 300 mil dólares, a pesar de que las últimas entregas no lograron el nivel de popularidad que se esperaba de ellas.

'REC': el realismo lo era todo en la película

Ya sea por decisión de la producción o por falta de presupuesto, en la primera película de REC no se usó ni un solo set o estudio de grabación, por lo que los lugares y las calles que se ven en la cinta son edificios y zonas reales de la ciudad de Barcelona, de acuerdo a lo que dijeron los directores Paco Plaza y Jaume Balagueró en una entrevista para 'eCartelera'.

'REC': ninguno de los protagonistas sabían cómo iba a terminar

En una entrevista para '20Minutos', la actriz protagonista Manuela Velasco reveló que a diferencia de cómo sucede en otras sagas, ni ella ni sus compañeros tenían una idea de cómo iba a terminar la historia.

Pero ese pequeño detalle no interfirió en el trabajo, ya que a medida de que se aprobaban las secuelas, los actores se iban enterando de la trama y el destino de sus personajes.

Angela está pensada para ser un personaje odioso

A pesar de ser la protagonista, es complicado empatizar con Angela, debido a su carácter tan volátil. Manuela Velasco confesó para '20Minutos' que los directores le pidieron que interpretara a su personaje como una mujer insoportable.

“El primer guión me pareció muy delirante. Era muy simbólico, hablaba de la maldad reencarnada en un edificio... También me equivocaba respecto a mi personaje. No era la heroína que esperaba, sino todo lo contrario: Plaza y Balagueró me pidieron crear una chica desagradable, fácil de odiar"

La saga de 'REC' se grabó cronológicamente, excepto la última película

Las tres primeras películas de la saga 'REC' fueron grabadas en orden cronológico, lo que le facilitó el trabajo tanto a los actores como a los editores, pero eso cambió con la última entrega de la saga. En una entrevista para 'eCartelera', la protagonista Manuela Velasco explicó que para ella la cuarta película fue la más complicada de grabar.



Esto se debe a que en las primeras tres cintas las escenas se filmaban de manera cronológica, lo que le ayudaba a reaccionar a los acontecimientos de forma convincente. Pero en la última cinta no tenía ese apoyo, por lo que a veces tenía que improvisar sus emociones.