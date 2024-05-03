Los 10 personajes más letales de las películas de terror: prepárate para tener pesadillas

Video Científicos revelan cuáles son las 10 películas más aterradoras de todos los tiempos

El cine de terror nos ha brindado una galería de villanos que nos han dejado sin aliento. Desde asesinos en serie hasta criaturas sobrenaturales, estos personajes han aterrorizado a generaciones de espectadores.

A continuación, presentamos a los 10 villanos más letales que han dejado una marca indeleble en la pantalla grande:

1. Chucky

Este icónico muñeco diabólico ha evolucionado a lo largo de los años. Desde su origen como un asesino en serie atrapado en un juguete hasta su versión más contemporánea en el reciente remake de 'Child’s Play', Chucky sigue siendo mortal y perturbador. Su apariencia inofensiva esconde una sed de sangre implacable.

chucky Imagen Metro Goldwyn Meyer (MGM)

2. Pennywise

El payaso siniestro de Stephen King, también conocido como 'Eso', ha aterrorizado a los habitantes de Derry durante siglos. Su capacidad para cambiar de forma y alimentarse del miedo humano lo convierte en uno de los villanos más letales. La película de 2017 sólo rasca la superficie de su verdadera maldad.

Imagen It The Movie

3. Hannibal Lecter

Este refinado caníbal es un maestro de la manipulación. Como un psiquiatra forense, sabe cómo entrar en la mente de sus víctimas antes de devorarlas. Su inteligencia y sofisticación lo hacen aún más aterrador.

4. Michael Myers

El enigmático asesino enmascarado de la saga 'Halloween' es prácticamente indestructible. Su implacable persecución de Laurie Strode y su habilidad para aparecer en cualquier momento han dejado una huella duradera en el género del terror.

Eddie Munson usando la máscara de Michael Myers en 'Stranger Things 4' Imagen NETFLIX

5. Freddy Krueger

Este villano de 'Pesadilla en la calle Elm' ataca a sus víctimas en sus sueños. Su guante con cuchillas y su humor retorcido lo convierten en un enemigo formidable. Nadie está a salvo cuando Freddy acecha en el mundo de los sueños.

'Nightmare on Elm Street'

6. Jason Voorhees

El asesino en serie de la franquicia 'Viernes 13' es conocido por su máscara de hockey y su sed de venganza. Su habilidad para resucitar y su brutalidad en los campamentos de verano lo han convertido en un ícono del terror.

7. Leatherface

Este carnicero desquiciado de 'Masacre en Texas' utiliza una motosierra para desmembrar a sus víctimas. Su apariencia grotesca y su entorno siniestro han dejado una impresión duradera en el cine de terror.

En 1974, Tobe Hooper dirigió 'The Texas Chainsaw Massacre' y causó furor, al punto de que el personaje ha sido relacionado con lo más aterrador del cine.

8. Jigsaw (John Kramer)

El ingenioso villano detrás de la saga 'Saw' merece un lugar en esta lista. Aunque no es un asesino físico como los demás, su mente maestra y sus elaboradas trampas mortales han dejado una marca indeleble. Jigsaw pone a sus víctimas en situaciones imposibles, obligándolas a tomar decisiones desgarradoras para sobrevivir. Es uno de los villanos más inquietantes del cine de terror debido a su filosofía única para hacer a los demás apreciar la vida.

9. Pinhead (Hellraiser)

Pinhead, también conocido como el Sacerdote del Infierno o el Líder Cenobita, es el principal antagonista de la franquicia 'Hellraiser'. Este ser andrógino, con una voz femenina, lidera a los Cenobitas, criaturas demoníacas dedicadas a la práctica del sadomasoquismo experimental. Pinhead es convocado a la Tierra a través de una caja de rompecabezas llamada la "Configuración Lemarchand". Aunque su apariencia es inquietante, su sofisticación y su historia como el exsoldado británico Capitán Elliott Spencer lo hacen aún más aterrador.

En el reboot de 2022 de 'Hellraiser' Pinhead es mostrado como mujer. Imagen 20th Century Studios

10. Samara Morgan

La niña fantasmal de 'El Aro' se arrastra desde las profundidades de un pozo para aterrorizar a quienes ven su cinta de video maldita. Su aspecto desfigurado y su habilidad para causar la muerte en siete días la convierten en una villana inolvidable.

Estos villanos, cada uno a su manera, han dejado una marca indeleble en la historia del cine de terror.