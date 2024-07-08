La escena más aterradora en la historia del cine que hizo temblar a Stephen King

Video Las mejores películas basadas en los libros de Stephen King y dónde verlas

Stephen King, el prolífico escritor estadounidense conocido por su dominio del terror, ha dejado una marca imborrable en la literatura y el cine con su extensa obra. Desde su debut en la década de los 70, King ha publicado más de 60 novelas y 200 cuentos cortos. Dada su experiencia y contribución a este género cinematográfico, su opinión sobre el cine de horror es valorada y respetada por los fanáticos.

A lo largo de su carrera, ha compartido sus opiniones sobre diversos filmes y escenas que considera destacadas en este ámbito. En un artículo publicado por The Hollywood Reporter, King señaló una secuencia que, para él, es la más terrorífica en la historia del séptimo arte.

La escena más ecalofriante para Stephen King

La escena en cuestión se desprende de ‘La noche de los muertos vivientes’, dirigida por George A. Romero, también conocido ‘El padre de los zombies’. Esta película no solo marca un antes y un después en el cine de zombis, también se considera una obra maestra que ha influido en generaciones de cineastas y aficionados al terror.

Estrenada en 1968, el largometraje de Romero revolucionó esta categoría fílmica con su enfoque único y su capacidad para reflejar las ansiedades sociales y políticas de la época, como el racismo y la guerra de Vietnam. A pesar de su modesto presupuesto, se ganó un lugar en la historia cinematográfica por su impacto cultural y su capacidad para aterrorizar al público.

En esta secuencia, Johnny (interpretado por Russell Streiner) y su hermana Bárbara (Judith O’Dea) visitan la tumba de su madre. Bárbara, visiblemente incómoda y asustada, es objeto de las burlas de su hermano, quien la provoca con la frase "¡Vienen a buscarte, Bárbara!".

En ese momento, un hombre extraño comienza a caminar torpemente hacia ellos. Johnny continúa con sus bromas, hasta que el hombre los ataca violentamente, y se revela que en realidad es un zombi.

La brutalidad de este ataque es escalofriante. Johnny es asesinado, y Bárbara, en pánico, huye hacia el auto de su hermano solo para descubrir que las llaves están en el bolsillo del difunto.

La tensión aumenta cuando este muerto viviente rompe la ventana del vehículo con una piedra y Bárbara se ve obligada a soltar el freno de mano y dejar que el coche descienda una colina para después de estrellarse contra un árbol.

Este momento de horror puro se prolonga mientras Bárbara corre hacia una granja cercana en busca de refugio.

La primera vez que Stephen la vio fue durante su época universitaria, cuando aún no existía un sistema de clasificación por edades adecuado.

La sala estaba llena de niños que, al igual que los adultos, quedaron paralizados por el miedo. King describió la experiencia como única, con un silencio absoluto que demostró cuanto afectó esta secuencia en los asistentes.

'La noche de los muertos vivientes' sigue siendo un referente en el cine de terror, y la elección de Stephen King de esta escena como la más terrorífica es un testimonio de su perdurabilidad.

Romero no solo introdujo el concepto moderno de los zombis, sino que estableció un estándar para el horror que hoy día sigue vigente.