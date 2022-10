Pierce Brosnan iba a ser Batman, pero perdió su oportunidad por un “estúpido comentario”

La carrera de Pierce Brosnan está indiscutiblemente ligada a la imagen de James Bond, el agente al que interpretó entre 1995 y 2002.

Aún así, el actor británico ha logrado expandir su trayectoria con éxitos como ‘Mamma Mia’, ‘Mrs. Doubtfire’ y ‘Los caballeros no tienen memoria’ (película que puedes ver gratis en ViX).

Más recientemente, incursionó en el mundo de los superhéroes con la película ‘Black Adam’. Lo que quizá no muchos sepan es que el histrión de 69 años pudo haber debutado en el universo cinematográfico de DC años atrás. Así lo acaba de revelar él mismo.

Pierce Brosnan reveló que audicionó para ser Batman en las películas de Tim Burton

El pasado 11 de octubre, el actor británico visitó el programa de Jimmy Fallon para hablar de sus proyectos en puerta.

Al tocar el tema de Doctor Fate, personaje que interpreta en ‘Black Adam’, el presentador le preguntó si algún día pensó en hacer una película de superhéroes.

Entonces, Pierce Brosnan recordó que audicionó para ser Batman.

“Fui por Batman cuando Tim Burton la estaba haciendo… obviamente no me dieron el trabajo”.



Como es bien sabido, Michael Keaton fue quien se quedó con la oportunidad, pero sobre qué pudo haber influido en la decisión del director de no elegirlo, Pierce Brosnan comentó:

“Recuerdo haber dicho algo estúpido a Tim Burton, dije ‘no puedo entender a cualquier hombre que usa sus calzoncillos encima de sus pantalones”.



No obstante, el actor no dejó perder la oportunidad de elogiar el trabajo de Keaton:

“El mejor hombre se quedó con el trabajo”.

Pierce Brosnan le dará vida a Doctor Fate en ‘Black Adam’

En la película protagonizada por Dwayne Johnson, ‘La Roca’, el consagrado actor le dará vida a Kent Nelson.

Si bien aún no se tienen muchos detalles de cómo se desarrollará su personaje en la película, los cómics de DC lo describen como un arqueólogo que, tras abrir una tumba, revivió al dios Nabu.

Así fue como la deidad le concedió sus poderes, a los que solamente puede acceder cuando se pone un casco dorado.

En la citada entrevista, Pierce Brosnan comentó en tono humorístico que, a pesar de lo “hermoso” que es este accesorio, “no puedes ver nada” al usarlo.



Sobre cómo rodó sus escenas con el atuendo del superhéroe comentó:

“Estás ahí en un traje ‘mocap’ (que captura los movimientos), que es la cosa más inelegante y humorística que usar: pelotas de ping pong, mallas grises… tienes que tener un gran sentido del humor (al usarlo)”.

“Había un momento en el que tenía que encontrar esta corona y yo estaba ahí, dando mi actuación más heroica y (el director) me dijo ‘ahora ponte el casco’. Me lo puse, por supuesto que no pude ver nada y empecé (hizo un movimiento de pasar por todas partes sus manos)”.