'Deadpool 3' iba a ser muy diferente: actor revela cómo cambió la historia con Marvel Studios

Video Los superhéroes más extraños que han salido en películas: Ryan Reynolds no solo fue Deadpool

Este verano llegará a la pantalla grande una de las películas más esperadas para los fanáticos de los superhéroes: ‘Deadpool 3’, cuyo título oficial es ‘Deadpool & Wolverine’, donde veremos nuevamente a Hugh Jackman como Logan, mientras que Ryan Reynolds interpreta al anti-héroe que ahora forma parte del MCU.

Karan Soni volverá a interpretar a Dopinder en la película 'Deadpool & Wolverine' Imagen 20th Century Fox/Marvel Studios

‘Deadpool 3’ iba a tener una trama muy distinta: Esto dijo uno de sus actores

PUBLICIDAD

Antes de que Marvel Studios se hiciera cargo, existía una versión completamente diferente de ‘Deadpool 3’ bajo el estandarte de 20th Century Fox, según reveló uno de los miembros del elenco.

Karan Soni, quien interpreta a Dopinder, el taxista que acompaña a Deadpool en sus aventuras en las dos películas, compartió durante el SWXW de este año, como parte de la promoción de su película ‘A Nice Indian Boy’, que la trama iba a ser muy diferente, ya que se iba a desarrollar la historia en Navidad, de haberse hecho la cinta en 2019.

“Originalmente iba a ser una película de viaje de carretera, en la que Deadpool intenta salvar la Navidad, para que todos vayamos al Polo Norte”, dijo en entrevista a Screen Rant.



Además, esta versión incluía a Hugh Jackman como Wolverine, pero el destino tenía otros planes. La adquisición de 20th Century Fox por parte de Disney cambió el rumbo de Deadpool.

Por mucho tiempo, los fans de Deadpool temían que el personaje perdería su tono sarcástico e irreverente, pero resultó ser todo lo contrario. Ryan Reynolds, quien encarna a Wade Wilson, se mantuvo activamente involucrado en la película y Marvel Studios le otorgó más libertad creativa.

Primer póster oficial de 'Deadpool & Wolverine’, la próxima película del MCU. Imagen Marvel Studios



La sinopsis de ‘Deadpool & Wolverine’ se filtró en la página de Marvel en Japón, donde sugiere que el personaje principal desatará el caos en el multiverso junto a Wolverine, según reportó el sitio The Direct.

Además, se rumora que podrían aparecer varios de los mutantes de X-Men, ya que en la escena post-créditos de ‘The Marvels’ vemos a los primeros personajes de este equipo en el Universo Cinematográfico de Marvel.

¿Cuándo se estrena ‘Deadpool 3’ en cines?

La película ‘Deadpool & Wolverine’ seguirá manteniendo su clasificación R en Estados Unidos, lo que significa que menores de 17 años deben ir acompañados por un adulto, así que el anti-héroe seguirá siendo fiel a su esencia a pesar del cambio de estudio.

PUBLICIDAD

Con las actuaciones de Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni y Matthew Macfadyen, la tercera película de ‘Deadpool’ se estrenará el 25 de julio en México, mientras que el 26 de julio llegará a los cines en Estados Unidos.