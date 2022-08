A Millie Bobby Brown le dijeron que no iba a triunfar antes de ‘Stranger Things’: su rechazo

Con apenas 12 años, Millie Bobby Brown estelarizó ‘Stranger Things’. El fenómeno de la serie de Netflix, así como su gran dedicación en el papel de Eleven le valieron los aplausos de la crítica y dos nominaciones como Mejor Actriz para los SAG y Emmy tras el estreno de la primera temporada.

Sin embargo, el éxito que alcanzaría la joven intérprete no fue evidente para todos en sus inicios.

En entrevista con la revista Allure, publicada a principios de agosto, la actriz recordó que descubrió su gusto por las artes escénicas a una edad temprana, cuando participó en una obra escolar.

Una vez que les dijo a sus papás que deseaba actuar de manera profesional, ellos le advirtieron que era un trabajo, así que tenía que comprometerse a seguir con él.

“No puedes hacer una audición y después renunciar”, le dijeron, a lo que ella respondió “No me importa lo que tome, quiero actuar”.

A Millie Bobby Brown le dijeron que no iba a triunfar en Hollywood antes de audicionar para ‘Stranger Things’

Si bien la serie de Netflix ha sido su trabajo más distintivo, la actriz previamente había tenido personajes secundarios en producciones como ‘Once Upon a Time in Wonderland’, ‘NCIS’, ‘Modern Family’ y ‘Greys Anatomy’.

Antes de grabar su audición para ‘Stranger Things’, Millie Bobby Brown se enfrentó a un momento que la llevó a las lágrimas: un poderoso director de elenco le dijo que no iba a triunfar en la industria porque “era demasiado madura”.

Lo que hizo aún más difícil recibir ese comentario fue que:

“Siempre supe que era madura y no era algo que pudiera evitar. (...) Escuchar eso fue muy difícil porque pensé que la madurez era algo bueno y cuando me dijeron que no, que no iba a triunfar en esta industria, fue muy hiriente”.

“Me sentí muy mal por eso, mis papás me dijeron ‘solo haz esta última audición y después puedes salir y jugar con tus amigos de nuevo’, así que yo dije ‘ok, sí, haré esta porque se ve genial’, relató la joven estrella.



Dicha prueba era para 'Stranger Things' y, tan solo 3 meses después, el papel de Eleven ya era suyo.

En la conversación, Millie Bobby Brown también habló de lo que ha significado la actuación para ella a lo largo de los años.

En sus inicios, “disfrutaba ser personas diferentes, porque siempre batallé con mi propia identidad y saber quién era (...) me gustaba hacer personajes que las personas entendieran y con los que se pudieran relacionar, porque sentía que nadie podía relacionarse con Millie”.

Pero, una vez que trabajó de manera más seria, se dio cuenta de que “realmente podría hacer cosas con esto. Podría cambiar el mundo con esto. Había algo en la actuación que me hacía sentir poderosa, impactante, y que podía inspirar a la gente".



