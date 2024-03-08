Películas de Netflix

Ya se estrenó 'Damsel', la nueva película de Netflix, y fans dicen que es "La nueva madre de dragones"

Usuarios de redes sociales y críticos ya expresaron sus primeras reacciones al filme de Millie Bobby Brown. Algunos la comparan con 'Game of thrones'

Por:Tania Caballero
Video Películas de mujeres inspiradoras para ver el 8M: están basadas en hechos reales

Este 8 de marzo, en el marco del festejo del Día Internacional de la Mujer, Netflix hace una gran apuesta y estrena una película sobre empoderamiento femenino y lucha contra las injusticias de género, misma que ya desató varias reacciones y dividió opiniones en redes sociales.

¿De qué trata 'Damsel'?

La nueva cinta de Millie Bobby Brown en Netflix, después de 'Stranger things' y 'Enola Holmes', es nada más y nada menos que una película de princesas que dará un giro completo a los cuentos de hadas que ha propuesto Disney, para mostrarnos a una chica que se convierte en una mujer completamente capaz de salvarse a sí misma en el proceso.

En este filme, los hombres no son quienes rescatan a 'la damisela en peligro', sino quienes la ponen en difíciles circunstancias para sobrevivir al subestimar su valía.

En esta nueva película de fantasía, una joven que cree que se casará con un príncipe perfecto para ayudar a su pueblo, es arrojada a un pozo donde descubre que, después de todo, no será una princesa, sino un sacrificio para apaciguar a un dragón sediento de sangre. Además, de que no fue la única, sino que es parte de una larga cadena de mujeres que, generación tras generación, han sido engañadas y arrojadas a la fosa por las creencias del reino.

Mujeres inocentes que son masacradas y olvidadas (lo cual tiene mucho que ver con la celebración del día en que se estrena).

En principio, Elodie trata de sobrevivir el tiempo suficiente hasta que alguien pueda rescatarla o encuentre la forma de escapar, pero se da cuenta de que nadie vendrá, que tendrá que dejar de ser una 'damisela en peligro' y encontrar su propia fuerza para salvarse a sí misma, teniendo que enfrentar aquello que teme, pues no hay manera de salir de esta situación sin hacerlo.

Reacciones de los internautas al estreno de 'Damsel' en Netflix

El estreno de esta nueva cinta desató miles de reacciones y dividió opiniones en las redes sociales, sobre todo en X (antes Twitter), donde algunos de los usuarios amaron la interpretación de Millie Bobby Brown y la historia, en la que ya la califican "La nueva madre de dragones" (haciendo alusión al personaje de Daenerys Targaryen, llamada 'La madre de dragones' en la serie 'Game of thrones').

"Qué sorpresita más guay. Me lo he pasado genial", "Me gustó, hizo que mi tarde fuera divertida", "Seguro que todos recordamos a Khaleesi. Interesante en todo momento", "La amé", "Sin duda una película muy entretenida, con una gran historia y una protagonista única", "La nueva madre de dragones", "Daenerys = Madre de Dragones. Elodie = mejor amiga del dragón", "Millie Bobby Brown hace que Rambo luzca suave, mata dragones con tacones altos y un vestido", "Amé la película, estoy sinceramente sorprendida", "Es mi nueva película favorita", escribieron algunos.


Otros internautas e incluso la crítica aseguraron que la película es predecible y que no supera las expectativas, aunque la realidad es que fueron los menos.

"'Game of thrones' arruinó a los dragones para cualquier otro programa, porque ¿qué diablos fue eso en 'Damsel'?", "Si esperas un cuento de hadas inteligente, piénsalo de nuevo", "Nunca es buena señal ver una película y pensar: '¿Cuándo terminará?'", "Es muy predecible", expresaron.

¿Vale la pena ver 'Damsel'?

Para la mayoría que han opinado al respecto, tomando en cuenta a los usuarios y no a la crítica, se podría decir que sí.


¿Ya la viste? ¿Tú qué opinas?

